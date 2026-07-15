„Filosofia” primarului Ciprian Ciucu față de muncitorii de pe șantierele Capitalei: „Dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte”

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu a anunțat că primăria monitorizează prezența muncitorilor pe șantiere, dar și că instituția realizează controale. Potrivit monitorizărilor, muncitorii ies la număr, după cum transmite Primarul General al Capitalei.

„Mi se spune că nu sunt muncitori pe șantiere. De aceea monitorizam, mergem pe teren, iar din monitorizări reiese că sunt atâția muncitori câți erau programați. Da, este posibil ca pe un tronson pe lânga care treceți cu mașina să nu vedeți muncitori. Dar un tronson poate avea 5, 5, 6 km și dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte”, a declarat Ciucu, într-o postare publicată pe pagina de Facebook.

Acesta a precizat că „fără șantiere”, „nici un oraș nu se poate repara și nu se poate pune la punct”. Potrivit lui Ciucu, echipele încearcă să se mobilizeze pentru a lucra „cât mai mult” în perioada verii.

Ciucu, în control pe șantier

Primarul General a vizitat șantierul la care se lucrează pe linia de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din Sectorul 2.

„În șantier am găsit 52 de muncitori și 16 utilaje, iar pe tot tronsonul erau 106 muncitori și 21 de utilaje”, a raportat Ciucu.

Potrivit lui Ciucu, lucrările au început în aprilie 2026 și se vor termina în primăvara anului 2027. Acestea constă în înlocuirea a 5,3 km de linie de tramvai pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos Petricani – Bd. Lacul Tei – Str. Maica Domnului – Str. Reînvierii – Str. Turmelor. Vor fi și lucrări pentru utilități.

Bulevardul va fi lărgit cu două benzi pe sens

Următoarea etapă a lucrărilor vizează supralărgirea și modernizarea bulevardului. Potrivit lui Ciucu, Primăria a scos la licitație lucrările de proiectare și execuție, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie. Valoarea totală estimată este de 256,4 milioane lei.

Lucrările vizează lărgirea bulevardului la două benzi pe sens, trotuare, pistă de bicicletă, spații verzi.

De asemenea, liniile de tramvai vor fi prelungite pe Bd. Barbu Văcărescu, astfel încât liniile 16 și 36 vor fi conectate cu cele ale liniei 5. Pe această extindere, se va construi o pasarelă pietonală.

Potrivit lui Ciucu, se va mai realiza și un drum de legătură între Șos. Pipera – Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză. Întreaga zonă va beneficia de o reconfigurare a circulației, care va decongestiona mult traficul.