Video Un bloc de locuințe s-a prăbușit din senin în Valencia. Momentul, surprins dintr-un imobil vecin

Locatarii unui bloc din Valencia au trăit clipe de groază atunci când locuințele s-au prăbușit în totalitate, sub privirile lor neputincioase. A fost un miracol că niciun locatar nu a fost prins sub dărâmături.

Un bloc cu trei etaje din localitatea valenciană Benetússer s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, fără să fie înregistrate victime. Cu câteva minute înainte, locatarii evacuaseră clădirea, deoarece auziseră zgomote și observaseră apariția unor fisuri.

Potrivit informațiilor furnizate de Consorțiul Provincial al Pompierilor din Valencia, echipajele acestuia s-au deplasat la fața locului după ce, în jurul orei 22:01, au primit o sesizare conform căreia locatarii unei clădiri situate pe strada Las Américas observaseră fisuri și auziseră zgomote.

Blocul avea parter și trei etaje, cu câte o locuință pe etaj și se afla lângă un teren pe care se construiește o clădire, potrivit El Pais.

La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri din Torrent și Catarroja, un sergent din Torrent, un ofițer și un inspector-șef al Consorțiului.

La sosirea primelor echipaje, locatarii evacuaseră deja clădirea. S-a stabilit o zonă de siguranță și, câteva minute mai târziu, clădirea evacuată s-a prăbușit în totalitate.

Nu au fost înregistrate victime nici printre locatari, nici printre echipele de intervenție, iar Consorțiul a subliniat că a exclus posibilitatea să fi rămas vreo persoană blocată sub dărâmături.