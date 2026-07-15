A început modernizarea drumului din Stâna de Vale până la Izvorul Minunilor. Tehnologia folosită în premieră pe un drum județean din Bihor

Consiliul Județean Bihor a anunțat miercuri, 15 iulie, începerea lucrărilor de modernizare a unui sector important din drumul județean DJ 764A, care traversează Stațiunea Stâna de Vale. Intervenția vizează tronsonul cuprins între intrarea în stațiune și zona Izvorului Minunilor, pe o lungime de 1.268 de metri.

Lucrările sunt necesare din cauza stării avansate de degradare a carosabilului, unde numeroasele denivelări, gropi și fisuri afectau circulația și siguranța participanților la trafic.

Modernizarea se realizează printr-o metodă ce presupune reciclarea la rece, direct pe amplasament, a fundației existente, pe o adâncime de 20 de centimetri.

„Pentru refacerea fundației folosim, în premieră pe un drum județean din Bihor, o tehnologie modernă de reciclare. Practic, materialul din drumul vechi este mărunțit și amestecat cu ciment. Ulterior va fi turnat un strat nou de asfalt și vor fi refăcute marcajele și semnalizarea rutieră”, explică, pe Facebook, Mircea Mălan, președintele CJ Bihor.

Noul strat de asfalt va avea o grosime de șase centimetri.

„Stâna de Vale este una dintre cele mai importante zone turistice montane ale județului nostru. Prin această investiție îmbunătățim accesul în stațiune și creăm condiții mai bune atât pentru turiști, cât și pentru locuitorii din zonă. Valoarea lucrărilor este de peste 815.000 de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor”, a mai precizat șeful CJ Bihor

Lucrările au început din zona Izvorului Minunilor către intrarea în stațiune și ar urma să fie finalizate la începutul lunii august.

La final, vor fi realizate marcajele rutiere și completată semnalizarea pe întregul sector reabilitat.

„Vor fi îmbunătățite condițiile de circulație și siguranța rutieră”

Consiliull Județean Bihor subliniază importanța investiției pentru dezvoltarea turistică a zonei.

„Prin această investiţie vor fi îmbunătăţite condiţiile de circulaţie şi siguranţa rutieră în interiorul staţiunii. Totodată, modernizarea drumului va contribui la creşterea accesibilităţii uneia dintre cele mai importante zone turistice montane ale judeţului Bihor”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Pe perioada șantierului, circulația rutieră se va desfășura cu restricții. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară instituită în zonă.

DJ 764A asigură accesul în Stațiunea Stâna de Vale dinspre Beiuș și Budureasa și face legătura, prin conexiunea cu DJ 108J, cu zone turistice intens frecventate precum Coada Lacului, Barajul Leșu și Remeți.