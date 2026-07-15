Un tren din Germania a făcut o oprire neașteptată după ce a rămas fără hârtie igienică. Mecanicul a achiziționat câteva suluri, apoi a continuat cursa

Un tren de lungă distanță din Germania a fost nevoit să facă o oprire neprogramată după ce a rămas fără hârtie igienică la bord. Incidentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Garnitura, care circula de pe insula Sylt către Berlin, a oprit în gara din Hamburg, unde șeful de tren a coborât pentru a cumpăra de urgență provizii de la un supermarket aflat în apropiere, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Potrivit operatorului feroviar Deutsche Bahn, acesta a achiziționat trei pachete de hârtie igienică înainte ca trenul să își continue călătoria.

Momentul a fost surprins de un călător și publicat pe Instagram sub titlul „Angajatul lunii”.

În imagini, șeful de tren este văzut alergând pe scările gării și revenind spre peron cu cumpărăturile în brațe. Filmarea a strâns peste 700.000 de vizualizări.

Deutsche Bahn a confirmat incidentul și a explicat că lipsa hârtiei igienice a fost cauzată de un deficit neașteptat de personal, care a făcut imposibilă verificarea completă a proviziilor înainte de plecarea trenului.

Reprezentanții companiei au anunțat că vor introduce controale mai frecvente și verificări inopinate pentru a evita situații similare pe viitor.

Deși neobișnuită, intervenția rapidă a șefului de tren a fost apreciată de mulți internauți, care l-au lăudat pentru faptul că a găsit o soluție practică, evitând disconfortul pasagerilor pe parcursul călătoriei.