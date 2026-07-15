Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor

Fiul unuia dintre cei mai discreți milionari români și fiica unui important om de afaceri din Bacău se căsătoresc la Iași. Matei Iulian Stratan, fiul fondatorului RCI Holding, și Iana Andreea Budeanu, fiica lui Ovidiu Budeanu, vor spune „Da” pe 25 iulie, într-o ceremonie care aduce în prim-plan două familii cu afaceri de milioane de euro.

Matei Iulian Stratan (41 de ani) și Iana Andreea Budeanu (27 de ani) formează un cuplu de mai mulți ani, potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, iar logodna ar fi avut loc în 2023. La acel moment, viitorul mire i-ar fi oferit Ianei Andreea Budeanu un inel de logodnă în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

Cununia civilă dintre Matei Iulian Stratan și Iana Andreea Budeanu va avea loc la Iași.

Cine este tatăl mirelui, Dan Iulian Stratan

Matei Iulian Stratan este fiul lui Dan Iulian Stratan (64 de ani), fondator și CEO al grupului RCI Holding, unul dintre oamenii de afaceri care au preferat discreția, deși numele său a apărut în mai multe clasamente ale celor mai bogați români, scrie ziarul de iași.

Originar din Iași, Dan Iulian Stratan a absolvit Facultatea de Medicină, însă ulterior s-a orientat către antreprenoriat, dezvoltând afaceri în domenii precum consultanță și energie.

Averea sa a fost estimată, la un moment dat, la aproximativ 250 de milioane de euro. Omul de afaceri a investit și în companii dezvoltate la Iași, printre acestea numărându-se The Red Point, Relians Corp și Grapefruit, susține publicația citată.

Matei Stratan, implicat în afaceri și cunoscut din lumea mondenă

Matei Iulian Stratan a absolvit în 2006 London Metropolitan University și s-a implicat în proiecte de afaceri. Numele său a fost asociat cu un start-up româno-britanic care dezvoltă tehnologii bazate pe știința datelor și inteligență artificială, cu aplicații în domeniul energetic.

El a devenit cunoscut publicului larg și prin relațiile sale sentimentale. În trecut, a avut o relație cu fotomodelul Mădălina Ghenea, împreună cu care are o fiică, Charlotte.

În 2022, Matei Iulian Stratan declara că nu își asumă averea familiei ca fiind proprie și că își construiește propriul parcurs profesional.

„Nu-mi însușesc banii familiei ca și când ar fi ai mei. Am un salariu și o firmă la care lucrez. Nu beneficiez de ei. Îi muncesc pe ai mei. Dacă părinții mei sunt drăguți și-mi dau voie să merg în vreo casă sau pe barcă, e altceva, e decizia lor. Dar asta nu înseamnă că sunt ale mele. Nu sunt acel milionar despre care se spune”, declara Matei Iulian Stratan.

Tatăl miresei, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din Bacău

Iana Andreea Budeanu este fiica omului de afaceri Ovidiu Budeanu (64 de ani), antreprenor cunoscut în special pentru investițiile sale în domeniul imobiliar și comercial.

Originar din Bacău, Ovidiu Budeanu este absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. De-a lungul timpului, acesta a deținut societatea Apă Canal SA, prin care a administrat sistemul public de apă și canalizare din Onești.

Presa economică i-a estimat averea la aproximativ 40 de milioane de euro și a relatat că este proprietarul primului mall construit în municipiul Bacău. În 2025, omul de afaceri avea planuri pentru investiții suplimentare de aproximativ 65 de milioane de euro în proiectul comercial.

Viitoarea mireasă a urmat studii în Elveția, la Lausanne, într-un liceu de prestigiu. Ulterior, numele său a apărut în mai multe societăți comerciale cu activitate în domeniul designului specializat și al comerțului cu bijuterii.

Presa mondenă a scris de-a lungul timpului despre stilul de viață al familiei Budeanu și despre bunurile de lux deținute de aceasta, inclusiv un yacht evaluat la aproximativ un milion de euro.



