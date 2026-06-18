Un fost ambasador SUA la București spune că Senatul și Congresul știu „foarte bine” ce se întâmplă în România: „Văd o mișcare împotriva Americii”

Un fost ambasador al Statelor Unite în România spune că situația politică de la București este monitorizată atent de autoritățile americane, explicând cum este văzută din SUA actuala criză guvernamentală.

Adrian Zuckerman criticat joi, la Antena 3 CNN, blocajele din formarea noului guvern și a susținut că România traversează o perioadă periculoasă din cauza lipsei unui executiv funcțional.

Fostul ambasador al SUA la București a afirmat că România nu are guvern „de 5-6 săptămâni”, iar cei care împiedică instalarea unui nou cabinet sunt „iresponsabili”.

Premierul desemnat Ilie Bolojan nu a reușit să ajungă la un acord cu celelalte partide, ceea ce a dus la pierderea sprijinului politic, a remarcat Zuckerman.

„Trebuie să ai capacitatea și inspirația de a face o înțelegere cu ceilalți. Domnul Bolojan nu a putut să facă acest lucru, iar celelalte partide au spus: «destul»”, a declarat fostul ambasador.

Adrian Zuckerman a criticat și opoziția UDMR și USR față de încercările președintelui Nicușor Dan de a forma un nou guvern, considerând că este vorba despre „orgolii personale” care afectează stabilitatea țării.

„România e într-o criză economică în care nu a mai fost. E iresponsabil să blochezi un nou guvern”, a spus Zuckerman.

Washingtonul știe exact ce se întâmplă în România

Fostul ambasador a subliniat că instituțiile americane urmăresc îndeaproape evoluțiile politice de la București. „Cine crede că guvernul american, Senatul și Congresul nu știu ce se întâmplă aici, greșește. Se știe foarte bine absolut tot”, a afirmat el, menționând că a fost recent la Washington.

Întrebat cum este percepută criza politică din România, Zuckerman a răspuns: „Trebuie un guvern aici, nu e corect ce se întâmplă. Văd o mișcare spre stânga, o mișcare soroșistă, o mișcare împotriva Americii.”

Fostul ambasador a susținut că unele persoane din anturajul lui Ilie Bolojan ar promova „mesaje false despre America” și ar încerca apropierea de state europene care „nu au interesul României în vedere”.

Zuckerman a dat exemplu Germania, despre care a spus că „nu-i pasă de România”.

Ce spune despre șansele Guvernului Veștea

Întrebat dacă noul guvern propus de Adrian Veștea are șanse să treacă de Parlament, Zuckerman a spus că speră ca parlamentarii să voteze fără presiuni politice interne.

Fostul ambasador a criticat eventualele amenințări privind excluderea din partid a celor care nu votează conform liniei politice.

„Cred că fiecare parlamentar ar trebui să decidă în funcție de ceea ce consideră că este în interesul României”, a spus fostul ambasador.