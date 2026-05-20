UE promite ajutor fermierilor afectați de creșterile prețurilor la îngrășăminte din războiul din Iran

Uniunea Europeană a anunțat un pachet de sprijin financiar destinat fermierilor afectați de creșterea abruptă a prețurilor la îngrășăminte, pe fondul războiului dintre Iran și Israel și al perturbărilor comerciale din Orientul Mijlociu.

Comisia Europeană a precizat că va mobiliza aproximativ 200 de milioane de euro din rezerva de criză pentru agricultură, sumă care ar putea fi dublată în lunile următoare.

Bruxellesul încearcă astfel să reducă presiunea asupra sectorului agricol european, în condițiile în care scumpirea îngrășămintelor riscă să ducă la majorarea prețurilor alimentelor în întregul bloc comunitar.

„Vom sprijini fermierii europeni pentru ca aceștia să poată cumpăra îngrășămintele necesare pentru următorul sezon agricol”, a declarat comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, citat de AFP.

Totuși, cea mai mare organizație de lobby agricol din Europa, Copa-Cogeca, a criticat măsurile anunțate, spunând că acestea „nu oferă un răspuns real” la amploarea crizei.

Creșterea prețurilor este legată direct de tensiunile din Orientul Mijlociu. Aproximativ o treime din îngrășămintele transportate pe mare către piețele globale tranzitează Strâmtoarea Hormuz, zonă afectată puternic de conflictul dintre Iran și alianța americano-israeliană.

Organizația Mondială a Comerțului a avertizat deja că blocajele din regiune pot afecta securitatea alimentară globală, în special în Africa și Asia de Sud.

Producătorii de cereale sunt printre cei mai afectați

În Europa, prețul îngrășămintelor pe bază de azot — produse care depind în mare măsură de gazele naturale — a crescut de la aproximativ 380 de euro pe tonă în iarna trecută la aproape 500 de euro în prezent.

Sectorul agricol european era deja sub presiune din cauza efectelor războiului din Ucraina, iar noile scumpiri amplifică dificultățile fermierilor.

„Dacă prețurile actuale la îngrășăminte se mențin în următoarele luni, criza agricolă se poate transforma rapid într-o inflație alimentară pentru consumatorii europeni și într-o criză alimentară la nivel mondial”, a avertizat Copa-Cogeca.

Organizația a organizat și un protest simbolic în fața Parlamentului European de la Strasbourg, unde au fost prezentate măsurile Comisiei.

Producătorii de cereale sunt printre cei mai afectați, deoarece folosesc cantități foarte mari de îngrășăminte. Oficialii europeni spun că unii fermieri iau deja în calcul să lase terenuri necultivate pentru a reduce costurile cu combustibilul și fertilizanții.

„Este vorba despre securitatea alimentară, iar aceasta este o problemă pe care nu ne permitem să o pierdem”, a declarat Christophe Hansen.

Potrivit datelor Comisiei Europene, îngrășămintele reprezintă peste 7% din costurile totale ale agriculturii europene și până la 16% în cazul fermelor de culturi agricole.

Executivul european a exclus însă suspendarea taxei de carbon pentru importurile de îngrășăminte

UE încearcă acum să reducă dependența de importuri și să crească producția internă de fertilizanți.

Bruxellesul analizează și posibilitatea utilizării mai extinse a digestatului — un produs secundar bogat în azot rezultat din biogaz — ca alternativă pentru fertilizarea terenurilor agricole. Propunerea a stârnit însă îngrijorări din partea organizațiilor de mediu, care avertizează asupra riscului de poluare a apelor.

În paralel, Comisia Europeană ia în calcul acordarea unei flexibilități suplimentare producătorilor europeni de îngrășăminte în cadrul schemei europene privind emisiile de carbon.

Executivul european a exclus însă suspendarea taxei de carbon pentru importurile de îngrășăminte — o măsură cerută de Copa-Cogeca.

Susținătorii taxei spun că aceasta este necesară pentru protejarea industriei europene și pentru reducerea dependenței de importuri pe termen lung.

În prezent, Uniunea Europeană importă aproximativ 30% din necesarul de îngrășăminte pe bază de azot și aproximativ 40% din potasiu. În cazul îngrășămintelor fosfatice, aproape 70% din cererea europeană este acoperită prin importuri de rocă fosfatică.