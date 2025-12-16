Eurodeputat PSD: „România are nevoie de o agenție interguvernamentală pentru implementarea programului SAFE”

Vasile Dîncu, eurodeputat PSD și fost ministru al Apărării, a atras atenția asupra faptului că România ar trebui să aibă o agenție interguvernamentală care să se ocupe de implementarea programului SAFE, dând exemplul altor țări care au astfel de instituții.

„Nu o să putem intra nici în programul de drone, nici în programul SAFE, dacă nu vom face o instituţie interguvernamentală care să se ocupe de asta, o agenţie care să se ocupe de asta, pentru că altfel orice proiect cade între Ministerul Apărării, Ministerul Economiei şi Cabinetul prim-ministrului. Ar trebui să avem o agenţie care să se ocupe de implementarea programului SAFE, de exemplu, şi care să fie interguvernamentală. Aşa au făcut toate ţările. Polonia, Franţa, Germania, toţi au făcut pentru proiectele europene agenţii separate. Pentru că altfel nu funcţionează interguvernamental”, a subliniat Vasile Dîncu în cadrul unor declarații de presă, la Parlamentul European.

În același timp, potrivit eurodeputatului, „CSAT-ul ar trebui să devină o instituție operativă, nu doar o instituție care culege avize de la toate ministerele de Forță și după aceea acolo hotărăște ceva”.

Vasile Dîncu mai atrage atenția că România are o mare şansă să reconstituie o industrie de apărare împreună cu Ucraina din care statul nostru să cățtige foarte mulţi bani:

„În general, în ultimii ani, mai ales după 2014, cele mai multe ţări europene au un corespondent cum avem şi noi CSAT, care este organizat operaţional, care are experţi, are funcţionari şi care lucrează continuu în acest domeniu. Să sperăm că şi nouă o să ne iasă aceste lucruri şi să sperăm că şi în domeniul industriei dronelor. România are o mare şansă să reconstituim o industrie de apărare împreună cu Ucraina din care să câştigăm foarte mulţi bani”, a mai spus eurodeputatul.

Comisia Europeanã alocã României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumã distribuitã unui stat membru, dupã Polonia, în cadrul acestui program strategic, a informat marți Guvernul și Ministerul Finanțelor.

SAFE este un instrument temporar de urgențã, operațional pânã la 31 decembrie 2030, care oferã împrumuturi cu maturitate maximã de 45 de ani și o perioadã de grație de 10 ani.

Guvernul a aprobat vineri, 5 decembrie, Ordonanța de Urgență care stabilește cadrul legal necesar pentru derularea investițiilor strategice în industria națională de apărare. Măsura include și proiectele ce vor fi finanțate prin programul european SAFE, prin care României îi revin fonduri totale de 16,68 miliarde de euro.