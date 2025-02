Elena Lasconi a început strângerea semnăturilor pentru prezidențiale: „Nu mă predau”

Elena Lasconi, președinta USR, a anunțat, marți, 18 februarie, că a început deja strângerea de semnături pentru candidatura sa la prezidențiale.

„România are nevoie de noi mai mult ca niciodată. Am câștigat încrederea voastră, am ajuns în turul 2 al alegerilor prezidențiale, dar o mână de oameni au decis altceva. Alegerile au fost anulate. Iar de atunci, nu ni s-a explicat, cu dovezi, de ce. Dar eu nu mă predau. Și știu că nici tu nu o faci. De astăzi, începem din nou strângerea de semnături pentru candidatura mea la prezidențiale. Pentru că România are nevoie de un președinte care să lupte pentru oameni, nu pentru privilegiați. Pentru că România are nevoie de dreptate”, a fost mesajul transmis de Elena Lasconi în newsletter-ul pe care USR l-a trimis pe e-mail câtorva sute de mii de abonați.

„Lupta nu s-a terminat. Eu vreau o țară condusă de oameni corecți, o țară clădită pe valorile europene, nu pe frică și manipulare. Strângem semnături pentru ca eu, Elena Lasconi, să candidez din nou și să ducem această bătălie până la victorie. Am văzut cum, la ultimele alegeri, extremismul și ura au ajuns în turul doi. Dar, tot noi, împreună, am demonstrat și că există o altă cale - o Românie dreaptă, prosperă și europeană”, a mai spus Elena Lasconi.

Candidata USR la alegerile prezidențiale este primar al orașului Câmpulung Muscel din septembrie 2020, fiind la al doilea mandat.

Anul trecut, în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, alegeri anulate ulterior de Curtea Constituțională, Elena Lasconi s-a clasat pe locul doi, cu 19,18% (1,77 milioane de voturi), fiind depășită de candidatul independent Călin Georgescu la o diferență de peste 340.000 de voturi.