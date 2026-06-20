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Şedinţă tehnică la PNL, înainte de Congresul Extraordinar de duminică. Bolojan candidează la șefia partidului, Veștea renunță

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Liberalii organizează, sâmbătă, la Romexpo, o şedinţă tehnică înainte de Congresul Extraordinar al partidului de duminică, la care urmează să fie modificat şi Statutul formaţiunii. Tot sâmbătă, până la ora 17.00, se pot depune moţiunile de candidatură, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, anunţând deja că va candida pentru şefia partidului.

Ilie Bolojan la sediul PNL
PNL se pregătește de Congres FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

PNL a anunţat că organizează, de la ora 14.00, o şedinţă tehnică în pregătirea Congresului Extraordinar al partidului, care va avea loc duminică. Şedinţa are loc la Romexpo, unde va fi organizat şi Congresul.

Tot sâmbătă, până la ora 17.00, este deschisă depunerea de moţiuni pentru şefia partidului.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, vineri, că îşi depune candidatura la şefia PNL, împreună cu echipa alături de care va merge mai departe, el arătând că PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma, scrie News.

”Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că îşi doresc un PNL puternic, credibil şi respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie ruşine că sunt membrii unui partid politic ca PNL. Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenţi principiilor noastre şi vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acţiune pentru a-i reprezenta pe cetăţenii care îşi doresc o Românie modernă”, a susţinut Bolojan.

Deputatul Ionel Bogdan (PNL) a declarat, vineri, că Adrian Veştea este suficient de cunoscut în partid astfel încât, dacă îşi va înregistra moţiunea pentru şefia partidului, până la termenul-limită de sâmbătă, să poată să convingă suficienţi colegi, astfel încât să intre în această competiţie internă.

"Domnul Adrian Veştea, care este membru de 30 de ani al Partidului Naţional Liberal, este şi prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal, cred că este suficient de cunoscut în partid astfel încât, dacă îşi va înregistra moţiunea până mâine la ora 17, în termenul stabilit de Consiliul Naţional, să poată să convingă suficienţi colegi astfel încât să intre în această competiţie internă. Deci nu vedem o problemă în a avea competitori, mai ales atât de cunoscuţi, precum este dânsul", a spus Ionel Bogdan, după ce Veştea i-a cerut lui Ilie Bolojan să amâne Congresul extraordinar cu o săptămână.

El a precizat, despre o eventuală excludere din partid a lui Veştea, că deciziile vor fi luate în Biroul Permanent care va fi ales duminica aceasta.

Adrian Veştea a afirmat că el consideră ”profund anormal” refuzul de a se prelungi cu o săptămână termenul pentru Congresul partidului. ”Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a anunţat el, vineri seară, menţionând că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară şi legală a acestui Congres, pe care îl consideră ”un demers nestatutar şi nelegal”.

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Cu o zi înainte, Veştea îşi anunţa candidatura la şefia PNL şi cerea mutarea Congresului PNL pe 28 iunie, el arătând că intenţionează să prezinte o moţiune concentrată pe responsabilitatea faţă de România, în cadrul unui parteneriat politic onest cu preşedintele României. Veştea spunea că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului şi precizează că este convins de faptul că Ilie Bolojan nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornesc cu oportunităţi egale. Potrivit lui Veştea, este un gest de minimă decenţă democratică. ”Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea şi cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniţi”, mai spunea Adrian Veştea.

Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanţi liberali în Consiliul Naţional Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanţi ai partidului în Consiliul Naţional Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abţinut de la vot.

În ceea ce priveşte solicitarea lui Veştea de a amâna data Congresului, deputatul PNL Robert Sighiartău a precizat, vineri seară, că ”domnul Veştea nu a formulat o cerere oficială către Secretariatul General printr-o adresă scrisă, ci şi-a exprimat această intenţie exclusiv printr-o postare publicată pe propria pagină de Facebook”.

La Congresul de duminică, liberalii vor vota modificarea Statutului, care prevede desfiinţarea Biroului Executiv, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul singur, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor care rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid şi clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor PNL.

Astfel, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat - cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă şi 3 abţineri - modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Potrivit PNL, principalele modificări ale statutului sunt: Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului

.La Congresul Extraordinar de duminică vor participa 2.500 de delegaţi.

Aripa Veştea din PNL a depus la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare de urgenţă a deciziilor BPN prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul evident a fost de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă, potrivit unor surse liberale.

Susţinătorii lui Veştea au introdus şi o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

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