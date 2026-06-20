SURSE: Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru devin membri PNL. Îl vor susține pe Ilie Bolojan la congresul liberalilor

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru și-au depus cererile de înscriere în organizația PNL Sector 6 București, potrivit unor surse politice.

Conform informațiilor disponibile, cei doi ar urma să facă parte din echipa care susține moțiunea cu care Ilie Bolojan va candida pentru un nou mandat la conducerea Partidului Național Liberal, în cadrul congresului programat sâmbătă.

Demersul vine cu o zi înaintea congresului PNL, unde liberalii urmează să își aleagă structura de conducere și să stabilească direcția politică a partidului pentru următoarea perioadă.

Liberalii organizează, sâmbătă, la Romexpo, o şedinţă tehnică înainte de Congresul Extraordinar al partidului de duminică, la care urmează să fie modificat şi Statutul formaţiunii.

Tot sâmbătă, până la ora 17.00, se pot depune moţiunile de candidatură, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, anunţând deja că va candida pentru şefia partidului.

În schimb, Adrian Veştea, care îşi anunţase şi el intenţia de a candida şi solicitase amânarea Congresului, nu va mai candida.

La Congresul de duminică, Ilie Bolojan va candida în tandem cu un singur prim-vicepreședinte. Pentru această funcție ar putea fi propus Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, proaspăt pus sub acuzare de DNA pentru luare de mita.