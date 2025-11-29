search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
Analiză Dublul discurs al politicii de la vârf. Analist: „Problema nu este legată de competență, ci de transparență"

Publicat:

Competența și studiile miniștrilor au marcat activitatea guvernelor României de-a lungul timpului. De la plagiat sau omisiuni în CV-uri, mai mulți membri ai Guvernului au fost vizați de scandaluri în ultimii ani. Cel mai recent caz este cel al lui Ionuț Mosteanu, care a demisionat din funcția de ministru al Apărării din cauza unor nereguli din CV legate de studii.

Foști premieri sau membri ai Guvernului au fost vizați în ultimii ani de suspiciuni de plagiat sau de nereguli privind studiile. Dincolo de slabă pregătire a liderilor statului, analiștii spun ca o problemǎ este lipsa de transparență și dublul discurs, mai ales în condițiile în care unii fac exact ceea ce critica la alții. Ionuț Mosteanu a demisionat după ce s-au constatat nereguli privind studiile în CV-ul său. Anterior, în 2021, când un alt membru al Guvernului de la acel moment avea probleme similare, Ionuț Moşteanu afirma: „Am decis, alături de colegii din Biroul Naţional, să îl chemăm pe Florin Roman la Ora Guvernului în Parlament. Vom depune o hârtie în acest sens, care va fi pe agenda Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pentru a-l chema pe Florin Roman lunea viitoare, pentru a ne explica cum poate fi condusă digitalizarea şi cercetarea României de un ministru cu problemă de etică şi integritate academică. Ştim cu toţii discuţia despre plagiatul dlui Roman”.

Mai sunt relevante CV-urile liderilor guvernamentali? 

„Problema nu este cea legată de competență, ci cea de sinceritate și transparență” - Cristian Pîrvulescu, politolog

Politologul Cristian Pîrvulescu explică pentru Adevărul că „problema nu este cea legată de competență, ci cea de sinceritate și transparență. Altfel spus, nimeni nu neagă faptul că ceea ce contează în cazul unui ministru nu este facultatea pe care a terminat-o, ci capacitatea sa politică. Asta este regula într-o democrație. Există parlamentari care n-au studii, nici nu are niciun fel de importanță și nu există o corelație între studii și capacitatea politică. În schimb, faptul că există neconcordanță într-un CV, ceea ce este de cele mai multe ori rezultatul unei lipse de atenție, creează probleme. Creează probleme și de aici a apărut problema domnului Moșteanu”. 

Există cazuri în istoria recentă de politicieni care nu și-au terminat studiile, arată politologul, dând exemplul fostului președinte francez Nicolas Sarkozy și al lui Pier Beregovoa, prim-ministrul Franței în anii '90: „Nu există nimic care să o oblige la un anumit nivel. Aici vorbim de transparență, vorbim de sinceritate. Nu e vorba de competențe. Competențele politice ale domnului Moșteanu pot să fie contestate de unii sau de alții, doar el avea o poziție în interiorul partidului pe care și-a consolidat-o în timp și asta e singurul lucru care contează. E vorba de două tipuri de autoritate. E vorba de autoritatea specialistului, se numește autoritate epistemică și este autoritatea politică. Cele două, epistemică și politică nu se întâlnesc decât rareori și în mod excepțional în aceeași persoană”. 

Totuși, CV-urile liderilor rămân relevante. „Noi plecăm de la premiza de bună credință. Plecăm de la premiza că cineva scrie în CV ceea ce a făcut. Nu că inventează. Și vreau să spun că e destul de dificil de urmărit un CV, dar nu e imposibil. Până la urmă, dacă cineva a indus în eroare, se vede”, mai punctează Cristian Pârvulescu.

Citește și: Când le cerem cetăţenilor să aibă încredere în stat, primul pas este să arătăm că noi, în partide, nu glumim cu adevărul din CV-urile propriilor oameni!

Dublul discurs, „o trăsătură a politicii”

Dublul discurs nu va dispărea niciodată, el este, dacă vreți, o constanța a politicii din toate timpurile - Valeriu Turcan, fost consilier prezidențial

Discuția legate de studiile liderilor politici este obligatorie, punctează fostul consilier prezidențial Valeriu Turcan, mai ales în contextul în care ultimii ani au adus exemple care au lăsat o pată pe instituțiile statului: „Dublul discurs nu va dispărea niciodată, el este, dacă vreți, o constanța a politicii din toate timpurile, dar există în România o specie de politician cu un tupeu nemaîntâlnit. Genul care a făcut doar 8-10 clase în mod real, care știe că nu a fost la cursurile de la facultate, care nu-și găsește nici diplomele de la niște facultăți care nici măcar nu erau acreditate la momentul licenței și care pretinde să ocupe funcții doar prin faptul că odată ajuns acolo poate să rezolve problemele penale sau economice ale celor care îl susțin pentru respectiva funcție. Credeți că un astfel de politician șantajabil nu va executa întotdeauna ce i se bagă sub nas la semnat? Un astfel de politician reprezintă un pericol maxim pentru România și discuția legată de studiile liderilor politici este obligatorie într-o democrație de tip occidental. Cu cât avem mai multă transparență, cu atât reducem potențialul de șantaj la nivel înalt”.

„Studiile și experiență profesională rămân extrem de importante. Greșeli vor face toți oamenii politici, dar needucații ies foarte repede în evidență. Vulnerabilitățile din parcursul educațional vor putea întotdeauna să fie utilizate de adversarii politici aici în țară, dar cel mai important lucru, mi se pare că ele garantează că ministrul nu va reuși să facă mare lucru în eventuale negocieri internaționale, unde oamenii cu experiență îți citesc imediat nu doar probleme de comportament profesional, ci și pe cele legate de CV. Este o iluzie că am putea păcăli pe cineva în afară României”, mai subliniază Valeriu Turcan.

Controversele din jurul Executivului

După ce Ionuț Moșteanu a demisionat din funcție, din cauza neregulilor din CV-ul său, s-a remarcat și situația purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, care a menționat în CV că a obținut licența la Universitatea din București. În realitate, studiile sale au fost la Universitatea Ecologică din Timișoara.

În context, Sorin Simion Meici, un liberal vechi din Timișoara, a lansat o serie de dezvăluiri care ridică semne de întrebare cu privire la pregătirea academică a studenților de la Universitatea Ecologică. „De fapt, Universitatea Ecologică era o vacă bună de muls. O afacere profitabilă. Marea majoritate a studenților era formată din persoane ce aveau disponibilități financiare, dar care nu reușiseră să treacă examenul de admitere la o facultate de stat”, scrie acesta pe Facebook.

Și numirea recentă a acesteia în consiliul de administrație al SRR a atras controverse. în ciuda obiecțiilor din spațiul public, Nadina Ioana Dogioiu a fost votată recent pentru a ocupa un post în acest consiliu, continuând să fie purtător de cuvânt al Guvernului României. Astfel de abordări erau criticate de Ioana Dogioiu din postura de jurnalist.

