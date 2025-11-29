search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice" - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate

Publicat:

Demisia lui Ionuț Moșteanu din fruntea Ministerului Apărării readuce în prim-plan instabilitatea acestui portofoliu, marcat în ultimii ani de schimbări frecvente și numiri politice fără o pregătire solidă în domeniu. În actualul context, plecarea sa are implicații care depășesc ministerul și ajung până la Palatul Cotroceni.

Ministerul Apărării își schimbă șeful după numai câteva luni de mandat FOTO Inquam
Ministerul Apărării își schimbă șeful după numai câteva luni de mandat FOTO Inquam

La doar cinci luni de la numire, Ionuț Moșteanu demisionează din fruntea Ministerului Apărării, devenind unul dintre miniștrii cu cel mai scurt mandat. Este al doilea membru al Guvernului Bolojan care părăsește funcția în urma unui scandal, la patru luni după fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, care și-a dat demisia în contextul presiunii publice și politice generate de dezvăluiri privind implicarea sa într-un dosar de corupție.

Limitarea costurilor

Gestul lui Ionuț Moșteanu de a demisiona este unul „Formal. Simplu. Un act de responsabilitate politică”, arată politologul Cristian Pârvulescu pentru „Adevărul”, fiind singura soluție în momentul de față de diminuare a costurilor, atât pentru sine, cât și pentru candidatul USR la Primăria Capitalei sau pentru președintele Nicușor Dan:

„O încercare de a închide repede un scandal care are implicații directe asupra campaniei lui Cătălin Drulă și indirecte asupra președintelui Nicușor Dan. Pentru că, pe de o parte, președintele este cel care l-a propus pe Ionuț Moșteanu ca ministru. Să ne uităm că acestea sunt domeniile rezervate președintelui și președintele a încercat să transforme în bătălia electorală pentru primăria Bucureștiului într-o oportunitate pentru a construi o formație politică pe care se sprijină în Parlament”. 

Pentru șeful statului, victoria candidatului USR este importantă „pentru a-și consolida poziția și a-și întări un partid pe care să se sprijine și care este în creștere. Este un partid dinamic dacă câștigă primăria și poate să impună propriile lui condiții în ceea ce privește o fuziune posibilă și din ce în ce mai puțin probabilă între PNL și USR”. 

10 miniștri în 10 ani 

Ionuț Moșteanu este al doilea ministru care părăsește conducerea MApN în urma unor controverse în ultimii 5 ani. Cu doar 3 ani în urmă, Vasile Dâncu era cel care își anunța demisia, după o serie de gafe. În prezent, ministerul ajunge să schimbe nu mai puțin de 10 miniștri în 10 ani. Prin urmare, situația nu este una roz de foarte mult timp la vârful acestui minister, iar cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan nu face excepție. 

„S-ar putea să avem și mai grav”, este de părere expertul în securitate Hari Bucur Marcu, explicând că, „de la început, când s-a format guvernul ăsta, nu s-a format cu oameni care să se priceapă la domeniile respective, să fie manageri ai domeniilor respective, ei s-au făcut cu sinecuri”.

Citește și: Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării. Primele nume vehiculate, după ce președintele a semnat decretul de eliberare din funcție

De altfel, expertul în securitate a criticat și noua Strategie de Apărare a României. „Nu este de fapt nicio strategie de apărare, ci doar o pretenție de strategie de securitate națională”. El amintește că a avertizat încă de la începutul mandatului că sunt șanse mari ca Ionuț Moșteanu, proaspăt instalat în funcție la acel moment, să gestioneze cel mai mare buget al ultimilor ani pentru Apărare și că sunt șanse mari să fie gestionat prost.

Acum, probabil că tot din partidul respectiv o să apară cineva care o să fie ministru, indiferent cât se pricepe la domeniul sau nu - Hari Bucur, expert în securitate

„În momentul în care vii cu o coaliție de patru partide și fiecare vrea sinecuri, iar sinecurile de la apărare și de la externe au fost date președintelui, care nu mai este președinte de partid, dar a înființat partidul respectiv. Și acum, probabil că tot din partidul respectiv o să apară cineva care o să fie ministru, indiferent cât se pricepe la domeniul sau nu. De asta este și problema asta, se desființează ideea de planificare a apărării naționale.

Vorbim despre o situație în care apărarea națională trebuie să se planifice cu o perspectivă de 10 ani, până când vom avea bugetul de 5% din PIB, astfel încât să fim în rând cu ceilalți, să nu zică ceilalți membri ai Alianței că ne apără pe noi și noi stăm cu banii și facem altceva cu ei, decât să îi investim în apărare. Noi, fiind în linia I a amenințării rusești”, mai explică Hari Bucur Marcu pentru „Adevărul”, indicând că o planificare clară „îngustează foarte mult puterea de decizie pe elemente” în privința banilor pentru acest domeniu.

Totuși, nici „nu ai cum să fii bun ministru în condițiile actuale, deci România noastră este compromisă, din punctul meu de vedere”, mai spune expertul în securitate. Cauza fiind faptul că „în loc să se facă politici, se fac aranjamente în culise de către diferite servicii, nu numai active. Noi avem servicii de informații private, dintre foști activi, care au devenit privați”. Potrivit acestuia, miniștrii Apărării din ultimii ani, cu unele excepții, nu au fost pregătiți pentru acest portofoliu. Iar situația trenează încă de pe vremea lui Gabriel Oprea.

„Lucrurile sunt mult mai grave. Cel puțin de 10 ani încoace, 11 ani încoace, dar și înainte, dar mult mai subtil, în loc să fie controlul democratic asupra militarilor, care militari sunt toate forțele armate și avem servicii militarizate, da? Deci, în loc să fie controlul civil, asupra militarilor, este exact divers. Diferite servicii, inclusiv serviciile de informații de la apărare, despre care nu se prea vorbește, decât când se află că e câte unul care a folosit banii operativi ca să-și facă vila sau ceva în genul acesta. Deci, inclusiv cele la apărare, sunt cei care, de fapt, îi conduc pe politicieni”. 

Amintim că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat vineri, 28 noiembrie, în contextul unui scandal legat de informațiile cu privire la studiile sale din CV, motivând că nu dorește ca discuţiile despre formarea sa şi greşelile pe care le-a făcut „acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”. 

