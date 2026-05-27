Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
De unde sunt banii pentru creșterea salariilor? Ce asigurări le dă ministrul interimar al Muncii angajaților de la stat

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat miercuri, 27 mai, la „Interviurile Adevărul” că majorările salariale prevăzute în noua lege se bazează pe prognoza de creștere economică a României din următorii ani, inclusiv pentru 2027.

De asemenea, acesta a adăugat că, teoretic, unele persoane ar putea pierde bani după aplicarea noii grile salariale, dar legea va include un mecanism de protecție salarială.

„Există un principiu de protecție salarială care spune că nimeni care, în urma calculului, ar avea ceva de pierdut nu va pierde. Vor exista niște sume compensatorii care îți păstrează suma pe care o vei primi. Sunt sume pe care le primesc cel puțin cinci ani de zile”, a spus ministrul.

Dragoș Pîslaru este convins că „viitorul guvern poate să facă praf toate aceste măsuri”, însă nu în ce privește noua lege a salarizării, dacă este adoptată:

„Acesta este marele avantaj al adoptării legii salarizării unitare ca jalon în PNRR, și anume că ai obligația să nu te atingi de ea timp de cinci ani, ca să nu pierzi cele 770 de milioane de euro. Ar fi fără precedent în România postdecembristă. Nu a existat vreodată un interval de cinci ani în care România să nu încerce, prin diverse lobby-uri, să motiveze pe undeva ceva.”

Întrebat cine este autorul proiectului, acesta spune că nici el, nici fostul ministru al Muncii, Florin Manole. ci „echipa tehnică din minister, împreună cu echipa Băncii Mondiale care a oferit asistență tehnică.”

„Ei sunt cei care au conturat principiile acestui proiect. Este foarte important să înțelegem că exercițiul de pregătire a unei legi a salarizării este foarte minuțios și foarte mult legat de analize tehnice”, a afirmat Pîslaru.

Dragoș Pîslaru spune că noua lege a salarizării se bazează pe analize tehnice începute în 2022, prin care funcțiile din sistemul public au fost evaluate și echivalate pentru a crea o grilă salarială unitară.

Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus

Ministrul spune că a ales să prezinte varianta tehnică a legii salarizării, elaborată de specialiștii din minister și de Banca Mondială, nu modificările adăugate în ultimul moment înainte de plecarea lui Manole.

„Reintroducerea sporului de doctorat. Din partea tehnică venise concluzia că nu se justifică, dar în weekendul respectiv a reapărut. Eu am preferat să revin la versiunea recomandată de Direcția de Salarizare și de Banca Mondială, care nu includea acest spor și avea justificările de rigoare”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Nu în ultimul rând, Dragoș Pîslaru spune că gradația de merit a fost eliminată în urma unei analize tehnice, dar ideea nu este să dispară recompensarea performanței:

„În loc ca fiecare familie ocupațională să aibă propriul sistem — într-o parte o primă, în alta gradație de merit — se introduce un sistem unitar de primă de performanță, aplicat tuturor în același mod.”

Întregul interviu cu ministrul interimar al Muncii poate fi urmărit mai jos:

