Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
Dragoş Pîslaru, despre minciuna privind deficitul: „Ai mimat cu pachetul acela heirupistic, de sfârșit de an, chipurile că faci niște ajustări"

Publicat:

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, catalogat joi, 25 septembrie, minciuna privind deficitul drept un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, „ca să nu aduc acuze mai grave”.

Pîslaru spune că România deja are o alocare propusă de CE de 60 de miliarde de euro. FOTO gov.ro
Întrebat în emisiunea Piaţa Victorei de la Europa FM dacă cetăţeanul a fost minţit în privinţa deficitului,  ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene a răspuns:

„Cred că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave decât ar fi. Ceea ce cred că s-a făcut în ultimii ani, există o expresie populară, a pune batista pe ţambal, în sensul că, cât a fost perioada electorală, şi vă pot confirma, inclusiv din discuţiile pe care le-am avut la Bruxelles, inclusiv Comisia a fost rugată ca, pe perioada asta pre-electorală, electorală, să nu pună presiune prea tare pe România, că e un context dificil, şi aşa mai departe”.

„N-aveai nevoie de o ajustare atât de mare”

Dragoş Pîslaru a mai spus că, „la capătul zilei, a însemnat că, în loc să iei măsurile necesare acum doi ani de zile, când, evident, n-aveai nevoie de o ajustare atât de mare, ai mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic, de sfârşit de an, chipurile că faci nişte ajustări care era clar că nu o să-ţi ajungă”, potrivit News.ro.

Ministrul Investiţiilor a explicat că fondurile europene ne ajută să trecem de perioada aceasta de ajustare 2025-2026.

„Ceea ce trebuie să știe România e că din 2028 începe perioada financiară la nivel european nouă, 2028-2035. România deja are o alocare propusă de Comisia Europeană de 60 de miliarde de euro, pentru ceea ce se numește acum Planul Național şi Regional”, a spus Dragos Pîslaru. 

