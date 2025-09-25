Guvernul vrea să reducă birocrația cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Proiectul, realizat prin PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat un proiect de inteligență artificială finanțat prin PNRR, menit să simplifice interacțiunea cetățenilor cu instituțiile statului, prin autocompletarea formularelor și digitalizarea proceselor.

Dragoș Pîslaru a anunțat, în cadrul unei conferințe organizate pentru IMM-uri, lansarea unui proiect de inteligență artificială finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul spune că AI va permite autocompletarea formularelor și o interacțiune mai eficientă cu beneficiarii programelor.

Cum vrea România să folosească AI prin PNRR

„Avem un proiect de inteligență artificială finanțat prin PNRR. Vrem să ducem interacțiunea cu beneficiarii la un alt nivel, ceea ce înseamnă autocompletarea formularelor și interacțiunea pe care o avem cu beneficiarii”, a afirmat Dragoș Pîslaru, potrivit News.ro.

Proiectul vizează introducerea unor soluții de AI care să ajute la completarea automată a formularelor depuse de beneficiari, verificarea mai rapidă a datelor, reducerea timpului de procesare a cererilor și simplificarea interacțiunii dintre administrație și cetățeni.

Măsura face parte din digitalizarea prevăzută prin PNRR, care include mai multe proiecte în zona IT și administrație publică. Conform acestor inițiative, autoritățile ar trebui să urmărească reducerea birocrației și modernizarea serviciilor publice.

Declaratiile de joi ale lui Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, au avut loc in contextul conferinței „IMM-urile, oxigen pentru România”, organizată de News.ro

Digitalizarea administrației în România

România a inclus în PNRR un capitol dedicat digitalizării (aproximativ 1,8 miliarde euro), cu proiecte pentru cloud guvernamental, interconectarea bazelor de date și servicii electronice pentru cetățeni.

Cloudul guvernamental, proiect estimat la 500 milioane euro, este văzut ca pilon central pentru digitalizarea administrației, dar a întâmpinat întârzieri din cauza procedurilor de achiziție și disputelor instituționale.

Potrivit datelor DESI (indicele economiei și societății digitale), România se află printre ultimele state din UE la capitolul digitalizare, mai ales în ceea ce privește serviciile publice online și competențele digitale ale populației.

În ultimii ani au fost lansate platforme precum Ghișeul.ro, Spațiul Privat Virtual (ANAF) sau aplicații pilot pentru digitalizarea serviciilor de sănătate și educație.