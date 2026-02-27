Cât au voie să cheltuiască prefecții și subprefecții pe cazare și deplasări în 2026. Sumele maxime au fost aprobate de Guvern

Executivul a decis vineri plafonul maxim al cheltuielilor lunare pentru prefecți și subprefecți în ceea ce privește locuința de serviciu, cazarea și deplasările. Guvernul a anunțat menținerea nivelul din 2025.

Potrivit hotărârii adoptate, pentru anul 2026, plafonul cheltuielilor pentru prefecți este de 18.000 de lei pe lună, în timp ce pentru subprefecți acesta este de 15.000 de lei/lună.

Sumele includ cheltuielile pentru locuința de serviciu, cazarea și deplasarea dus-întors între municipiul în care se află sediul instituției prefectului și localitatea de domiciliu a acestora.

Sumele necesare pentru decontarea acestor cheltuieli vor fi asigurate din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele instituțiilor prefectului, precizează Guvernul.

Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la numirea în funcție, prefectul și subprefectul care nu dețin o locuință proprietate personală în localitatea unde își are sediul instituția prefectului au dreptul la o locuință de serviciu sau la decontarea cheltuielilor de cazare și a cheltuielilor pentru deplasarea dus-întors între sediul instituției prefectului și localitatea de domiciliu a prefectului și subprefectului.

Miniștrii Cabinetului condus de premierul Bolojan s-au reunit vineri pentru a adopta mai multe acte normative cu impact fiscal-bugetar și administrativ. Pe agenda ședinței s-au aflat plafonarea cheltuielilor pentru prefecți și subprefecți, noi reguli pentru comercializarea produselor accizabile, măsuri de sprijin pentru producerea biometanului și despăgubiri pentru proprietarii afectați de lucrările de la cariera Tismana I, dar și reduceri fiscale pentru locuințele vechi și taxele locale plătite de persoanele cu dizabilități.