Joi, 2 Octombrie 2025
Liviu Dragnea scapă de probele DNA în dosarul Tel Drum: Înalta Curte exclude probele obținute cu ajutorul SRI

Publicat:

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația DNA și a confirmat excluderea probelor obținute cu sprijinul SRI în dosarul Tel Drum, în care Liviu Dragnea este inculpat. Decizia este definitivă, iar prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproape 20 de milioane de euro.

Hotărârea survine după ce, la 20 mai 2025, judecătoarea de cameră preliminară Lucia Rog a a decis: „Constată nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor comunicaţiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul Înaltei Curţi de Casație și Justiție și care au stat la baza emiterii mandatelor de siguranță națională (…) precum și a notelor de redare a convorbirilor telefonice și comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate”. Judecătoarea este soția generalului SRI Anton Rog, șeful CyberInt. 

 Înalta Curte a exclus mai multe probe obţinute de DNA cu SRI pe mandat de siguranţă naţională în dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea, potrivit portalului ÎCCJ.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva încheierii nr. 229 din data de 20 mai 2025, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 28227/3/2022/a1. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 01 octombrie 2025”, arată instanța. 

Dosarul Tel Drum a fost deschis pe 17 octombrie 2022, când Dragnea, compania Tel Drum și alte persoane au fost trimise în judecată. Fostul președinte al Camerei Deputaților este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și instigare la fraudă cu fonduri europene.

„Inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, ar fi iniţiat un grup infracţional organizat din care ar fi făcut parte funcţionari din administraţia locală şi persoane din mediul de afaceri. Grupul ar fi acţionat în perioada 2001-2017 în scopul de a obţine, în mod fraudulos, sume importante din contractele finanţate din fonduri publice (naţionale şi europene), prin infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”, a transmis la acea dată DNA, printr-un comunicat de presă. 

Prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, dintre care aproape 6,4 milioane de euro în dauna bugetului de stat și aproximativ 13 milioane de euro în dauna Uniunii Europene.

Potrovit publicaței citate, deși dosarul se află în continuare în camera preliminară a ICCJ, procedura depășește termenul legal prevăzut de articolul 343 din Codul de procedură penală, care stabilește că „durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanță”. Această etapă presupune analiza aspectelor de procedură înainte de intrarea pe fond.

Liviu Dragnea a mai fost condamnat anterior la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul Referendumul și la trei ani și jumătate cu executare în dosarul angajărilor fictive.

De asemenea, fostul lider PSD avea un alt dosar pentru trafic de influență, legat de presupusa finanțare ilegală a vizitei în SUA la Donald Trump, însă acesta a fost restituit între timp la DNA.

