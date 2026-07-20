 Dosarul privind noul statut al PNL, amânat la Tribunalul București: două judecătoare s-au retras | adevarul.ro
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Dosarul privind noul statut al PNL, amânat la Tribunalul București: două judecătoare s-au retras

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Tribunalul București a amânat dezbaterile în cazul cererii PNL privind aprobarea noului statut al partidului aprobat la Congresul Extraordinar din 21 iunie, după ce două judecătoare au făcut pe rând cerere de abținere.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Neaprobarea noului statut de către instanță a fost principalul motiv pentru care tribunalul a suspendat pe 8 iulie toate hotărârile luate la Congres, potrivit Agerpres.

Pe 16 iulie, tribunalul a aprobat cererea de abținere formulată de judecătoarea Mihaela Luciani, dosarul fiind repartizat judecătoarei Evelina Vîlcu.

La rândul ei, Evelina Vîlcu a formulat o cerere de abținere, admisă luni de Tribunalul București, urmând ca dosarul să fie înaintat altui magistrat.

Pe 8 iulie, judecătoarea Mihaela Luciani a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL, motivând că acestea au fost adoptate în baza unui Statut modificat care nu fusese încă aprobat de instanță.

Decizia a venit după o acțiune a contestatarilor din partid, care au susținut că întregul congres, de la depunerea candidaturilor și alegerea conducerii până la modificarea statutului și sancționarea unor membri, s-a desfășurat pe baza unor prevederi fără efect juridic.

Printre reclamanți se află Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Tribunalul București motivează că suspendarea hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie a fost necesară deoarece acesta s-a desfășurat în baza unui statut modificat care nu fusese aprobat și înregistrat de instanță.

Judecătorul subliniază că măsura este provizorie și nu soluționează fondul litigiului, ci urmărește să prevină producerea unor efecte juridice până la pronunțarea unei decizii definitive în procesul privind legalitatea congresului.

Instanța a suspendat principalele decizii ale Congresului PNL din 21 iunie, inclusiv realegerea lui Ilie Bolojan la șefia partidului, modificările aduse Statutului, cele două hotărâri politice adoptate atunci și toate deciziile ulterioare luate de Biroul Permanent Național în baza acestora.

În consecință, PNL a anunțat, pe 9 iulie, că partidul va funcționa provizoriu conform vechiului statut adoptat în iulie 2025, ca urmare a hotărârii Tribunalului București.

Conducerea PNL intenționează să organizeze un nou Congres în perioada următoare, cel mai probabil în august sau septembrie, după ce instanța a suspendat deciziile adoptate la Congresul din iunie, unde liberalii au modificat statutul partidului și și-au ales noua conducere.

Între timp, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat că partidul va organiza un nou Consiliu Național și un nou Congres pentru adoptarea unui statut care să nu mai poată fi contestat ușor în instanță.

„Există majoritatea necesară în forul decizional care este Biroul Politic Naţional şi cu siguranţă într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Naţional şi un alt Congres, se va adopta un alt Statut, care să fie probabil cu aceleaşi prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi aşa de uşor vulnerabilizat prin cereri în instanţă (...). Lucrurile vor merge mai departe”, a declarat Fenechiu.

Potrivit acestuia, noul Congres ar putea avea loc în august sau septembrie, ori chiar mai devreme, dacă situația o va impune.

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