Fritz, după ce Grindeanu a anunțat ca obiectiv „dezuserizarea” României. „PSD vrea să scape de cei care au început să schimbe regulile jocului”

Liderul USR Dominic Frritz îi răspunde preşedintelui PSD Sorin Grindeanu, care a vorbit despre „dezuserizare” în contextul în conducerea PSD se reuneşte luni pentru a analiza măsurile guvernamentale urgente pe care miniştrii social-democraţi urmează să le ia şi numirile în funcţii, după instalarea noului Executiv.

Sorin Grindeanu și Dominic Fritz Foto: Inquam Photos

„Zice Sorin Grindeanu că din dimineaţa asta are treabă, se apucă de „dezuserizarea României”. Şi că vor „schimba direcţia României”. Tradus în româneşte asta înseamnă: PSD vrea să scape de cei care au început să schimbe regulile jocului. Pentru că exact asta i-a lovit în plin: că oamenii au văzut că se poate să ai miniştri care livrează pentru români, nu care zboară în avioane de lux”, scrie luni Dominic Fritz pe Facebook.

El trece în revistă ceea ce consideră că au fost măsurile de succes luate de miniştrii USR, sugerând ironic că „dezuserizarea” anunţată de Grindeanu reprezintă tocmai măsuri contrare acestora.

„Ce înseamnă dezuserisare la Mediu? Diana Buzoianu a început reforma Romsilva, a redus direcţiile silvice de la 41 la 19, a intensificat controalele împotriva balastierelor ilegale, a alocat 250 de milioane de lei pentru baraje şi diguri. În favoarea cui o să dezuserizeze acum Grindeanu?”, scrie Fritz.

El se referă şi la mandatele lui Radu Miruță, Irineu Darău, precum şi la mandatul Oanei Ţoiu la Externe.

„Dezuserisare? Radu Miruţă şi Irineu Darău au salvat 5 fabrici şi şantiere şi mii de locuri de muncă şi au pus în mişcare investiţii prin SAFE care produc în România. Irineu a redus numărul şefilor din minister de la 80 la 48 şi Radu a declanşat aproape 2.000 de misiuni de audit pentru achiziţiile publice. La Externe, Oana Ţoiu a organizat cel mai competitiv concurs de recrutare diplomatică din ultimul deceniu şi a oprit risipa banilor publici pe chirii pentru clădiri nefolosite. Au deranjat? Da. Şi asta e cea mai bună dovadă că au făcut ce trebuia”, afirmă liderul USR.

Fritz comentează şi afirmaţia lui Grindeanu, potrivit căreia, spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre „incapacitatea de plată”, precum şi anunţul conform căruia PSD va schimba direcţia României.

„Când PSD spune că vrea să „schimbe direcţia României”, ştim deja încotro: înapoi. Înapoi la şefi în plus care freacă mentă, la achiziţii de sutiene pe care nu le verifică nimeni, la clădiri publice folosite pentru afaceri private (ne amintim de scandalul „fabrica de ciocolată”). E clar: dacă a face ordine, a tăia risipa şi a pune statul în slujba oamenilor înseamnă „userizare”, atunci o purtăm ca pe o medalie. Domnule Grindeanu, puteţi scoate oameni din funcţii. (Ştiu ceva despre asta.) Dar nu puteţi scoate din mintea românilor ce au văzut cu ochii lor: că se poate şi altfel. Dezuserizaţi cât vreţi. Şi noi avem treabă. Aceeaşi ca până acum”, conchide Dominic Fritz.

Duminică, într-o postare adresată în primul rând lui Ilie Bolojan, președintele PSD Sorin Grindeanu a reiterat și unul dintre obiectivele politice ale partidului, folosind termenul „desuserizarea” pentru a descrie schimbarea de direcție pe care o dorește.

„Și, desigur, continuăm până la capăt #desuserizarea României!”, a scris pe Facebook Sorin Grindeanu.