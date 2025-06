Amendă usturătoare pentru Realitatea Plus de lei de CNA. Afirmațiile Ancăi Alexandrescu care au dus la sancționarea postului

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, joi, postul Realitatea Plus cu o amendă de 40.000 de lei din cauza încălcării prevederilor din legislaţia în domeniu referitoare la separarea clară a opiniilor de fapte, într-un mod care a contravenit exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

Potrivit unui comunicat al CNA, întrunit în şedinţă publică, Consiliul a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a autosesizării şi a sesizărilor primite şi a decis să aplice următoarele sancţiuni:

- amendă de 40.000 de lei postului Realitatea Plus, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 66 şi art. 67 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în emisiunile "Breaking News" (1 martie), "Culisele statului paralel" (20 martie) şi "Raport la zi" (26 martie), scrie Agerpres.

Printre afirmaţiile din emisiuni s-au regăsit: Anca Alexandrescu - "Astăzi am vorbit mai mult cu doamna Georgescu. V-am spus că vorbesc zilnic cu domnia sa, pentru că cumva perioada asta a legat o prietenie şi mai mult de atât, cumva cred că e un semn de la Dumnezeu că trebuie să trecem prin aceste încercări împreună. Câţiva oameni, nu suntem mulţi. Mă refer la cei care am comunicat în aceste trei luni de zile şi am încercat să-l susţinem pe domnul Georgescu să trezească ţara asta, pentru că nu e decât meritul dânsului, nu e meritul altcuiva" ("Culisele statului paralel" din 20.03.2024).

CNA aminteşte că între titlurile afişate s-au numărat: "Poporul iese în stradă astăzi, de ziua lui Călin Georgescu"; "Realitatea Plus, singura televiziune alături de poporul român" ("Raport la zi" din 26.03.2025).

- amendă de 5.000 de lei postului Antena 3 CNN deoarece la difuzarea ediţiei din 20 ianuarie a emisiunii "Sinteza zilei" nu au fost respectate prevederile art. 40 alin. (2) şi (3) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, referitoare la respectarea dreptului la propria imagine şi a principiului audiatur et altera pars.

Printre titlurile afişate pe ecran s-au regăsit, conform CNA: "Traseistul din PNL are tarif de lux: 21.000 lei pentru fiecare secundă vorbită"; "Tăticul" fraudelor bancare, de mână cu Constantin".

În aceeaşi şedinţă, CNA a sancţionat cu câte patru somaţii publice postul Realitatea Plus şi cu o somaţie publică postul Antena Stars.

Totodată, Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru o serie de materiale audiovizuale identificate pe Facebook şi pentru materiale audiovizuale prin intermediul cărora este promovat produsul "Lipozal", identificate pe platforma Instagram.