Dominic Fritz pregătește USR pentru ieșirea de la guvernare. „Până unde ne umilim?”

Conducerea Uniunea Salvați România (USR) s-a reunit luni seară, în paralel cu ședința liderilor Partidul Național Liberal (PNL), pentru a analiza situația din Coaliția de guvernare.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, președintele USR, Dominic Fritz, a criticat dur Partidul Social Democrat (PSD), acuzând formațiunea că amenință constant cu ieșirea de la guvernare și cerând partidului să se pregătească pentru o eventuală moțiune de cenzură susținută de social-democrați.

Comitetul Politic al USR a adoptat o rezoluție prin care formațiunea anunță că rămâne la guvernare „pentru stabilitate”, dar critică PSD pentru „o abordare politică axată pe interese de moment”.

Conform stenogramelor, Dominic Fritz le-a transmis colegilor că partidul trebuie să ia în calcul inclusiv scenariul în care este scos de la guvernare: „Dacă PSD merge atât de departe și dă jos guvernul, nu o fac doar ca să îl dea afară pe Bolojan! O fac că nu ne vor pe noi acolo! Noi ne pregătim astăzi pentru situația în care PSD merge mai departe și ne scoate de la guvernare. Cu votul moțiunii cu AUR ne scot de la guvernare! Asta e linia roșie! Ce altă linie roșie să fie alta decât aia ca ăștia ne-au scos de la guvernare? Dacă nu putem guverna cu ei cu bună credință...”

Liderul USR a continuat cu o comparație sugestivă, subliniind că partidul nu ar mai trebui să lase „portițe” deschise în relația cu PSD.

„Noi acum ne gândim: dacă soția bagă divorț, noi îi mai spunem că vom continua relația după? Nouă acum ne este frică să nu lăsăm nicio ușiță după? Ce ușiță să le lăsăm? Până unde ne umilim? Cu câte ușițe să ne mai umilim? Tocmai pentru că Grindeanu nu a zis nimic de moțiune de cenzură, o spunem noi. Dacă ei vor asta, să spună ei cum îl scot pe Bolojan sau altă formă. Ați spus mai mulți să nuanțăm. Dar atunci unde tragem?”, s-a întrebat Fritz.

Critici și din partea PNL

Tensiuni au existat și în ședința Partidul Național Liberal. Potrivit acelorași stenograme citate de Digi24, liderii liberali au descris PSD drept „un partid mort”, acuzându-l că folosește Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru a-și recupera electoratul.

De asemenea, vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, a afirmat într-o postare pe Facebook că PSD amână decizia privind ieșirea de la guvernare nu din responsabilitate, ci dintr-un „calcul rece”, legat de numirile de procurori și de conducerea serviciilor secrete.

PSD amână decizia până după Paște

Într-o ședință desfășurată luni dimineață, conducerea Partidul Social Democrat a stabilit ca referendumul intern privind rămânerea la guvernare să aibă loc pe 20 aprilie.

Până atunci, liderii social-democrați vor continua consultările în teritoriu, iar Sorin Grindeanu urmează să meargă la Bruxelles pentru a prezenta strategia politică a partidului în fața socialiștilor europeni.

PSD anunțase încă din decembrie anul trecut că va începe o consultare internă, pe fondul nemulțumirilor legate de funcționarea Coaliției de guvernare.