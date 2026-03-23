Ziua Z pentru Coaliție. PSD decide pe 20 aprilie dacă iese de la guvernare și dacă mai acceptă parteneriatul cu Ilie Bolojan și USR

PSD va lua decizia cu privire la o eventuală ieșire de la guvernare, precum și poziția privind guvernarea alături de premierul Ilie Bolojan și USR pe 20 aprilie.

PSD a stabilit într-o ședință a Biroului Național calendarul consultării interne privind participarea la guvernare. Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, anunță că pe 20 aprilie va avea loc o consultare cu 5.000 de membri ai partidului, cu unul sau mai multe voturi. O altă ședință BPN va fi programată pentru pregătirea consultării.

„Noi facem această consultare pentru PSD. Este o consultare în primul rând pentru noi, care pleacă de la analiza noastră, prima oară o autoevaluare, în guvern şi a coaliţiei, a miniştrilor, şi apoi a întregii coaliţii şi a întregii guvernări”, a precizat Sorin Grindeanu.

În același timp, șeful formațiunii anunță că PSD nu va vota un guvern minoritar și nici nu va forma o alianță cu AUR.

Vor fi informați și partenerii de la Bruxelles

„O să merg și la Bruxelles să le expun cum stăm. Am să le expun lucrurile cu plusuri și cu minusuri din coaliție și că vom intra în această evaluare internă”, a mai explicat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD pleacă la Bruxelles joi, unde se va avea întâlniri și cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, pe lângă socialiștii europeni.

La întoarcerea în țară vor fi organizate opt întâlniri regionale, „o consultare la firul ierbii”, a mai anunțat șeful PSD.

Și Biroul Politic Național al PNL se reunește luni, de la ora 17.00.