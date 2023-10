Șefa ICR Viena despre austriecii de la Timișoara 2023: „Am avut un mic rol în acest trend“ VIDEO

Potrivit datelor oficiale, cei mai mulți vizitatori străini care au poposit în Timișoara - Capitala Europeană a Culturii, în 2023, au venit din Germania și Austria. Un mic merit l-au avut și Institutele Culturale Române de la Berlin și Viena, care au promovat evenimenele din Timișoara.

Institutul Cultural Român de la Viena și-a deschis porțile în anul 2004. A devenit în scurt timp un spațiu de referință pentru lecturi, concerte, expoziții și alte evenimente culturale. Dacă cineva dorește să învețe limba română, să afle informații despre artișii români sau despre evenimentele culturale din România, e binevenit la Institutul Cultural Român din Viena, condus, din martie anul trecut, de timișoreanca Andreea Dincă.

„Între 2007 și 2015 am mai lucrat la un Institut Cultural Român, la ICR Berlin. Am trecut concursul de referent. În perioada aceea am avut ocazia să lucrez cu foarte mulți oameni, actori de pe scena culturală din România, dar și manageri culturali, iar acum un an și jumătate am primit această ofertă de a mă întoarce în sistemul ICR. Era o mișcare din asta de a aduce oameni care să facă treabă. Mi s-a părut o chestie foarte faină și am zis OK. Întotdeauna am vrut să fac ceva pentru România, oriunde am lucrat și trăit în lumea asta. Nu mă pricep la politică, nu știu cine cu cine e, dar unii oameni au avut încredere în mine, președintele ICR Liviu Jigman a fost cel care m-a propus. A zis că are nevoie de oameni buni”, a declarat Andreea Dincă.

O profesionistă în lumea cinematografiei

Andreea Dincă a plecat din Timișoara în 2004, când a primit o bursă pentru a lucra pentru Festivalul Internațional de Film de la Berlin. A devenit o profesionistă în lumea cinematografiei. A fost șefa biroului juriului de la Berlinală și coordonatoarea departamentului de invitați la festival și a pus pe picioare și festivalul Timishort de la Timișoara. A făcut coordonarea, patru ani de zile, și la Santiago International Film Festitval din Chile.

„Timișoara e acasă, e orașul în care m-am născut, orașul în care am fost educată, atât de familie, de școală, de facultate, cât și de societate. Am plecat la Berlin în 2004, fără a avea o idee concretă că nu mă întorc foarte repede. Eu lucram la TVR Timișoara – Departamentul de limbă germană, dar și la Centrul Cultural German cu o bursă a Fundației Robert Bosch. Proiectul implica și o practică în Germania. Am ajuns într-o practică de trei luni la Berlinală. Și am rămas în acest circuit. Chiar dacă mai făceam și alte proiecte, mereu mă întorceam la Berlinală”, a mai spus Andreea Dincă.

Andreea Dincă a reorganizat din temelii ICR Viena. Iar, din cei cinci angajați, patru sunt din Timișoara.

„În primul rând a fost vorba de reconstrucția structurii ICR Viena. În septembrie anul trecut eram doi oameni aici. Mulți spun, ești director la ICR, ce-ți pasă. Nu e așa. Este enorm de mult de lucru. Este foarte important, noi suntem aici să reprezentăm imaginea României și avem un rol enorm de important”, a adăugat Andreea Dincă.

„Timișoara - Capitala Culturală Europeană nu este doar un proiect al Timișoarei"

Conform datelor oficiale, cei mai mulți vizitatori străini au venit în Timișoara, în acest an, din Germania și Austria. Primul eveniment de promovare a orașului la ICR Viena a avut loc în decembrie 2022, înainte de preluarea titlului de „Capitală Culturală Europeană”. Apoi, au urmat și altele.

„Da, eu vin din Timișoara. Dar Timișoara - Capitala Culturală Europeană nu este doar un proiect al Timișoarei. Noi toți, indiferent de unde suntem din România, ne mândrim și reprezentăm faptul că avem o Capitală Europeană a Culturii, cum a fost când am avut Sibiul. E important să înțelegem și să ne îndepărtăm un pic de egourile localo-regionale. Am avut o încredere oarbă că această capitală culturală va ieși foarte bine, pentru tot ce înseamnă publicul care vine la Timișoara să vadă evenimente. Și așa a și fost. Eu cred că și noi ca ICR Viena am avut un mic rol, nu deaparat cel mai mare, în acest trend. Se pare că am făcut ceva bine. Una din sarcinile noastre primordiale a fost de a informa. Trebuie să spun că la un moment sunau cel puțin zece persoane pe zi, să întrebe, cum ajung în Timișoara, care este programul”, a afirmat Andreea Dincă.

Amintiri de la Festivalul Timishort de la Timișoara

Zece ediții ale Festivalul Timishort rămân pentru Andreea Dincă amintiri de neuitat.

„A fost o nebunie, pentru că încă lucram la ICR Berlin, aveam un job mai mult decât full-time. Veneam la Timișoara în concediul meu. Am strâns o echipă foarte faină, care a și funcționat foarte bine. A fost un proiect de sfuflet pe care l-am început pe genunchi – pentru că banii erau puțini, dar finalul a fost trist. Am ajuns la ediția a zecea. Festivalul a ieșit foarte bine, am avut ajutor de CNC, de la primărie, sponsori, dar am avut o problemă – nu ni s-au onorat contractele. A existat interes să se continue Timishort, dar ediția a 11-a trebuie să-l facem fără să fi primit încă banii pe ediția a 10-a. Nu mai aveam de unde. Decât să continuăm cu o ediție calitativ mai proastă, nu era o soluție”, a mai spus Andreea Dincă.

Institutul Cultural Român de la Viena a găzduit, în 24 octombrie 2023, un eveniment marca Timișoara 2023. Acesta a cuprins vernisajul expoziției de fotografii realizate de Adrian Pânclișan și un concert solo piano cu Sebastian Spanache. Scopul principal a fost de a aduce la cunoștința comunității culturale din Viena detaliile programului Timișoara 2023 din această toamnă și iarnă.