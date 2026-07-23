 Trump a devenit ținta ironiilor după momentul stânjenitor de la finala Cupei Mondiale: meme-urile devenite virale | adevarul.ro
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Foto Trump a devenit ținta ironiilor după momentul stânjenitor de la finala Cupei Mondiale: meme-urile devenite virale

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Internauții au ironizat momentul stânjenitor de la finala Cupei Mondiale de duminică, 19 iulie, când președintele SUA, Donald Trump, a rămas pe podium în timpul fotografiei oficiale în care jucătorii Spaniei au ridicat trofeul.

Donald Trump, la Campionatul Mondial/FOTO: AFP
Donald Trump, la Campionatul Mondial/FOTO: AFP

Duminică, Spania a învins Argentina și a câștigat al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 2010. Finala s-a disputat pe stadionul MetLife din New Jersey, în cadrul Cupei Mondiale găzduite în acest an de Statele Unite, Canada și Mexic.

De asemenea, a fost ultima Cupă Mondială în care au jucat legende ale fotbalului precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Neymar Jr., dar și prima ediție cu 48 de echipe participante.

La finalul competiției, după ce Trump, președintele FIFA, Gianni Infantino, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și premierul Canadei, Mark Carney, au înmânat medaliile de argint jucătorilor Argentinei și medaliile de aur campionilor din Spania, președintele SUA a fost autorul unui moment stânjenitor.

În momentul în care a început mult așteptata celebrare a Spaniei, Trump a fost singurul lider care a rămas pe podium alături de jucători, inclusiv în timpul fotografiei oficiale în care aceștia au ridicat trofeul.

După câteva secunde, Gianni Infantino a fost surprins făcându-i semn să se retragă, pentru ca naționala Spaniei să poată face fotografii și fără președintele american în cadru.

Momentul a devenit rapid viral, iar internauții și-au folosit creativitatea pentru a-l ironiza pe Trump prin numeroase imagini editate. În acestea, președintele american apare întrerupând momente celebre, precum scena romantică din Titanic sau Cina cea de Taină.

Mai jos, o galerie foto cu cele mai tari meme-uri cu Trump:

Trump, alături de Jack și Rose, în „Titanic”/FOTO: X @CiudadanoMies
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Trump, alături de Jack și Rose, în „Titanic”/FOTO: X @CiudadanoMies

Cu toate acestea, momentul din timpul finalei de duminică a stârnit noi îngrijorări cu privire la starea de sănătate a președintelui SUA, în vârstă de 80 de ani.

„Se plimbă de colo-colo ca un bătrân senil care suferă de demență”, a scris un utilizator pe X.

„Îmi amintește de bunicul meu când avea demență”, a comentat un altul. „Cred că era dezorientat”, a remarcat altă persoană.

În ultimii ani, îngrijorările privind starea fizică și cognitivă a lui Trump s-au intensificat. În acest context, președintele american a fost acuzat că a adormit în timpul unor ședințe, că vorbește neclar în unele discursuri și că se abate de la subiect în timpul declarațiilor publice.

De asemenea, acesta a fost fotografiat cu vânătăi și umflături la nivelul mâinilor.

Trump a mai spus că a efectuat un „control medical perfect” la Walter Reed National Military Medical Center. „Fac asta la fiecare șase luni și am cerut un alt test cognitiv, fiind singurul președinte care a făcut acest lucru de trei ori, și le-am trecut pe toate cu brio – am răspuns corect la fiecare întrebare”, a afirmat el.

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