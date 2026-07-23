Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia avertizează acum asupra unui colaps financiar

Jurnalistul britanic Robert Peston avertizează că un colaps major al piețelor financiare s-ar putea produce în următorii ani și susține că știe care va fi cauza. Peston este cunoscut pentru faptul că a anticipat criza financiară globală din 2008 și pandemia de COVID-19.

LadBible scrie că, în prezent, Peston este editor politic al ITV News, însă a lucrat și la BBC. Acesta afirmă că, deși predicțiile sale s-au dovedit a fi exacte, el spune că nici acum nu înțelege de ce „oamenii nu îl ascultă” atunci când avertizează că „lucrurile sunt pe cale să meargă îngrozitor de prost”.

„În mare, ceea ce s-a întâmplat a fost că am publicat o serie de informații importante, am făcut investigații și am obținut exclusivități. Din a doua jumătate a anului 2007 încolo, le ofeream oamenilor informații care le influențau direct viața și pe care nu le primeau din altă parte.

Cred că atunci oamenii s-au concentrat mai mult pe ceea ce spuneam decât pe modul în care o spuneam. Privind în urmă, îmi dau seama că trebuie să am o piele foarte groasă, pentru că, deși am fost criticat intens, nu m-am simțit deosebit de anxios. Pur și simplu am continuat să fac ceea ce făceam și, din fericire, a urmat acel moment de cotitură.”

Într-un interviu recent, jurnalistul născut la Londra a spus că trăiește acum un sentiment similar de teamă, de această dată din cauza inteligenței artificiale. Iar, având în vedere istoricul său, spune că ar trebui să îi acordăm atenție.

„În primăvara și vara lui 2007 avertizam că ceea ce se întâmpla în sectorul bancar urma să provoace un rău enorm tuturor. Mulți politicieni și oameni din City au scris BBC-ului spunând că răspândesc panică și că ar trebui redus la tăcere.

Câțiva ani mai târziu realizasem numeroase documentare despre China, cunoșteam foarte bine țara și fusesem la Wuhan. Așa că, atunci când acest nou virus misterios a apărut la sfârșitul lui 2019, le-am spus tuturor celor din guvern care erau dispuși să mă asculte: «Situația pare gravă.»”

„Mă tem că profiturile nu vor fi suficient de mari pentru a justifica toate aceste investiții”

Peston crede că o nouă perioadă extrem de dificilă s-ar putea apropia, deoarece nu este convins că inteligența artificială va genera profiturile promise.

El a avertizat că în următorii unul sau doi ani am putea asista la un colaps financiar grav la nivel mondial, deoarece se investesc sume uriașe în construirea centrelor de date și a centralelor electrice necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

În același timp, pe piețe există un entuziasm amețitor, comparabil cu cel de la sfârșitul anilor 1920.

„Mă tem că profiturile nu vor fi suficient de mari pentru a justifica toate aceste investiții, astfel încât multe companii vor da faliment, investitorii se vor speria și vom avea un șoc major pe piețele financiare.”

Jurnalistul consideră că revoluția AI va avea un impact comparabil cu Revoluția Industrială, însă avertizează că automatizarea și roboții ar putea elimina un număr uriaș de locuri de muncă, cu efecte economice și sociale majore.

„S-ar putea să nu existe locuri de muncă productive convenționale care să le înlocuiască pe cele pierdute. Atunci cum vor mai trăi oamenii?

Iar dacă foarte mulți oameni își pierd locurile de muncă, nimeni nu mai plătește impozit pe venit, astfel încât guvernul nu va mai putea finanța serviciile publice, iar societatea se va prăbuși.”

În ciuda previziunilor sale sumbre, Peston afirmă că este, de fapt, „un mare optimist”. El spune că este important să analizăm din timp „posibilele distopii”, tocmai pentru a încerca să le prevenim.