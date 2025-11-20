Dogioiu clarifică cine va fi afectat de cumulul pensie-salariu: „Salariile nu se taie cu 10%. Penalizarea de 85% vizează doar pensiile necontributive”

Penalizarea de 85% din pensie pentru cei care cumulează pensia cu salariul se va aplica doar pensiilor necontributive, iar salariile nu vor fi tăiate cu 10%, a precizat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, după ședința de joi, 20 noiembrie.

Într-o declarație după ședința de Guvern, Ioana Dogioiu a clarificat că proiectul privind cumulul pensie-salariu nu afectează pensiile contributive și se aplică doar în cazul pensiilor necontributive. „În privința cumului pensie-salariu, penalizarea cu 85% din pensie a acestui cumul e doar în ipoteza pensiilor necontributive. Cele contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere”, a spus Dogioiu, potrivit News.ro.

Ea a adăugat că proiectul trebuie trimis spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). „Dorința e ca săptămâna viitoare proiectul fie să intre în procedura parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pe pensiile magistraților, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Salariile nu vor fi tăiate cu 10%

Dogioiu a subliniat că discuțiile privind reducerea de 10% nu vizează salariile angajaților, ci fondul de cheltuieli cu personalul. „Salariile nu se taie cu 10%, e vorba doar de o reducere a fondului de cheltuieli cu personalul. Fiecare ordonator va avea libertatea cum anume va opera o reducere stabilită prin proiect, când se va întâmpla. Nu va exista o prevedere normativă care să taie salariile cu 10%, cum s-a întâmplat în 2010. Se pot tăia sporuri, norme de hrană”, a precizat Dogioiu.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că nu există niciun proiect care să reducă cu 10% salariile medicilor și a subliniat că sistemul de sănătate nu va fi afectat de interdicția cumulului pensie-salariu.

Reacții politice

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că ar trebui să existe excepții privind interzicerea cumului pensie-salariu în cazurile în care există o criză de personal, cum este în Educație sau Sănătate. Premierul Ilie Bolojan a confirmat la rândul său că adoptarea interdicției nu va afecta aceste domenii.

Conform proiectului de OUG consultat de Antena 3 CNN, pensionarii reangajați sau cei care aleg să continue să muncească la stat vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie, inclusiv pensionarii speciali. Aceștia vor putea continua să muncească până la vârsta de 70 de ani.

Referitor la reducerea de 10%, premierul Ilie Bolojan a precizat că pachetul de austeritate pentru administrație recomandă ministerelor ca în 2026 să reducă „cheltuielile cu până la 10% din anvelopa salarială”. Aceasta nu implică neapărat concedieri. „Unii miniștri pot face reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar, însă alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de acest gen”, a explicat Bolojan.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a adăugat că pachetul privind reforma administrației locale și centrale prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația publică centrală și opțiuni pentru administrația locală, fie prin reducerea unor posturi ocupate sau vacante, fie prin diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal.