Anatomia unei minciuni suveraniste: cazul dronei de la Galați

Acum câteva zile am publicat o postare despre drona rusească de la Galați. Am scris doar adevărul – că drona era rusească, români au fost răniți, că AUR a votat împotriva proiectului care permitea doborârea dronelor - și i-am pus lui George Simion o întrebare directă: și acum, tot NATO e de vină?

Reiau postarea pentru toți cei care citesc acest editorial:

„Simioane, azi a căzut o dronă rusească pe un bloc din Galați. Doi oameni răniți. Locuințe distruse. O țară întreagă speriată

Știu că pentru tine e complicat să spui cine e responsabil. Îți dau un indiciu: e cel care a lansat drona. Prietenul tău, Putin. Am vrut să fiu drăguț să spun că e prietenul tău, de fapt, tu ești sluga lui.

Nu e vinovată România. Nu e vinovat NATO. Nu e vinovată Ucraina. Nu e „propaganda occidentală". E Rusia, același stat care bombardează orașe de ani de zile și ale cărui drone ajung acum și pe blocurile românilor.

Tu și partidul tău ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele care intră în spațiul aerian al țării. Tu și mă rog, toți extremiștii din România. Eu nu uit asta.

Ați atacat și programul SAFE, fix mecanismul prin care România primește sprijin real pentru apărarea spațiului aerian. L-ați numit „cedare către străini". Între timp, străinii tăi, Simione, au trimis drone peste Galați.

Întrebarea mea pentru tine, Simioane: când o dronă rusească rănește români în propria casă, a cui e vina? Nu a stăpânului tău, Putin?”

Postarea a strâns peste 2.800 de comentarii, pe care le-am citit. Și ce am găsit acolo e o radiografie a felului în care se fabrică, pas cu pas, o minciună, în cel mai pur stil rusofil.

Merită s-o vedeți, pentru că tehnica se va repeta la fiecare incident incomod pentru Kremlin.

Mai întâi, hai să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat. La ora 2 dimineața, pe 29 mai, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din centrul Galațiului. Vorbim de aproximativ 30 de kilograme de exploziv, echivalent TNT, detonate la impact. O femeie de 53 de ani și copilul ei de 14 ani au fost răniți. Șaptezeci de oameni au fost scoși din case în miezul nopții. Drona era un Geran-2 - aparat kamikaze, de fabricație rusească, cu marcajul "ГЕРАН-2" în caractere chirilice pe fragmentele recuperate, identic cu alte drone rusești găsite anterior la noi. Nu e opinia mea sau vreo poziție de partid, e strict concluzia fără echivoc a raportului tehnic al statului român. Singurul responsabil e Rusia: o trădează până și reflexul Moscovei, care a cerut "o expertiză comună" și a sugerat că drona ar fi, de fapt, ucraineană. Exact reacția cuiva care știe că probele îl incriminează.

Și totuși. În cele peste 2.800 de comentarii la postarea mea, Rusia aproape că dispare ca vinovat. În locul ei apar Ucraina, Uniunea Europeană, programul SAFE, NATO și - firește - eu. Aceeași explicație, repetată în sute de variante: nu e vina Rusiei.

Așa arată o minciună atunci când e fabricată. A venit pe cinci linii. Le veți recunoaște, fiindcă se repetă identic.

Cele 5 narative pro-ruse

Primul narativ, și cel mai abil: "nu e rusească, e deviată de Ucraina". Aici e nevoie de precizie, pentru că minciuna se sprijină pe un sâmbure de adevăr. Da, președintele României a explicat că drona făcea parte dintr-un val de 43 care atacau portul ucrainean Reni și că una a fost deviată de apărarea ucraineană înainte să intre în spațiul nostru. Dar de la "a fost deviată" până la "deci e vina Ucrainei" e o prăpastie. O armă rusească, lansată de Rusia, într-un atac rusesc, rămâne responsabilitatea Rusiei, deviată sau nu. Dar ecosistemul suveranist ia un detaliu tehnic real și îl spală până ajunge la concluzia pe care o dorește Moscova.

Al doilea: "drona a căzut ca să se semneze SAFE". O teză suveranistă e mereu sprijinită pe o teorie a conspirației! Adică incidentul ar fi fost regizat, ca pretext pentru achiziții de apărare. O conspirație clară care, convenabil, șterge agresorul din ecuație: dacă totul e o înscenare, Rusia nici nu mai există în poveste.

Al treilea: "ce treabă are Simion, voi sunteți la guvernare!". O deviere de subiect. Nimeni n-a spus că Simion a "pilotat" drona; problema e că un întreg curent politic apără reflexiv Rusia ori de câte ori e pusă pe masă responsabilitatea ei.

Al patrulea: "nu e războiul nostru, nu ne băgați în război". Cine a vorbit despre intrarea în război vreodată în România? Teza neutralității e vândută ca un îndemn la pasivitate, chiar și atunci când explozibilul rusesc cade pe blocuri românești.

Al cincilea: "Soros, Ursula, globaliștii". Acesta este cadrul care reașază totul: agresorul nu mai e cel care a trimis drona, ci Vestul. Rusia devine, miraculos, parte vătămată.

Avem 5 linii, cu un singur scop: să mute responsabilitatea de pe Rusia.

Mi se pare important să analizăm și mecanismul. Comentariile vin cu greșeli, cu stiluri diferite, cu ritmuri de tastare omenești. Nu sunt neapărat roboți. Dar nici reacție spontană nu e: aceeași formulare apare cuvânt cu cuvânt la zeci de conturi în câteva ore. Și mai e ceva foarte interesant: valul nu vine imediat. Postarea "doarme" în prima zi, apoi explodează la 24-48 de ore după publicare, dimineața devreme - semn că, peste noapte, a fost distribuită undeva, într-un canal organizat, iar dimineața vine valul. Este clar că vorbim despre o sămânță coordonată peste care se mobilizează o mulțime reală. Exact manualul Kremlinului - pe care Centrul pentru Combaterea Dezinformării de la Kiev l-a semnalat, de altfel, încă din prima zi după incidentul cu drona de la Galați.

Și aici ajungem la întrebarea care contează: cine seamănă dezinformarea? Ecosistemul acesta online nu plutește în vid, ci e stratul de amplificare al unui proiect politic foarte concret. Părerea mea e că nici măcar nu se mai ascund. În februarie 2025, AUR, împreună cu POT și SOS, au votat în Parlament împotriva legii care permite Armatei Române să doboare dronele ce intră ilegal în spațiul nostru aerian. Au atacat legea și la Curtea Constituțională, dar sesizarea a fost respinsă. Aceiași oameni care au refuzat să-i dea armatei dreptul de a doborî drona cer acum socoteală guvernului că drona n-a fost doborâtă. Iar narativele care, în comentarii, mută vina de pe Rusia sunt exact cele pe care AUR și George Simion le poartă în Parlament și pe scenă: "nu e războiul nostru", suspiciunea față de NATO și UE, ostilitatea față de orice ancorare occidentală. Online și în Parlament, e același scenariu.

Haideți să ne întoarcem la etajul 10 al blocului din Galați. La femeia de 53 de ani și la copilul ei, ambii răniți de o dronă rusească.

Rusia a trimis drona. Iar AUR a petrecut 48 de ore explicând de ce nu e vina Rusiei.

Eu aleg să spun lucrurilor pe nume, fiindcă, vorba președintelui ucrainean, faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor. Iar adevărul, în cazul ăsta, are marcaj chirilic.