search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Anatomia unei minciuni suveraniste: cazul dronei de la Galați

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Acum câteva zile am publicat o postare despre drona rusească de la Galați. Am scris doar adevărul – că drona era rusească, români au fost răniți, că AUR a votat împotriva proiectului care permitea doborârea dronelor - și i-am pus lui George Simion o întrebare directă: și acum, tot NATO e de vină?

Au fost rănite două persoane
O dronă a căzut pe un bloc din Galati FOTO FB

Reiau postarea pentru toți cei care citesc acest editorial:

Simioane, azi a căzut o dronă rusească pe un bloc din Galați. Doi oameni răniți. Locuințe distruse. O țară întreagă speriată

Știu că pentru tine e complicat să spui cine e responsabil. Îți dau un indiciu: e cel care a lansat drona. Prietenul tău, Putin. Am vrut să fiu drăguț să spun că e prietenul tău, de fapt, tu ești sluga lui.

Nu e vinovată România. Nu e vinovat NATO. Nu e vinovată Ucraina. Nu e „propaganda occidentală". E Rusia, același stat care bombardează orașe de ani de zile și ale cărui drone ajung acum și pe blocurile românilor.

Tu și partidul tău ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele care intră în spațiul aerian al țării. Tu și mă rog, toți extremiștii din România. Eu nu uit asta.

Ați atacat și programul SAFE, fix mecanismul prin care România primește sprijin real pentru apărarea spațiului aerian. L-ați numit „cedare către străini". Între timp, străinii tăi, Simione, au trimis drone peste Galați.

Întrebarea mea pentru tine, Simioane: când o dronă rusească rănește români în propria casă, a cui e vina? Nu a stăpânului tău, Putin?”

Postarea a strâns peste 2.800 de comentarii, pe care le-am citit. Și ce am găsit acolo e o radiografie a felului în care se fabrică, pas cu pas, o minciună, în cel mai pur stil rusofil.

Merită s-o vedeți, pentru că tehnica se va repeta la fiecare incident incomod pentru Kremlin.

Mai întâi, hai să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat. La ora 2 dimineața, pe 29 mai, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din centrul Galațiului. Vorbim de aproximativ 30 de kilograme de exploziv, echivalent TNT, detonate la impact. O femeie de 53 de ani și copilul ei de 14 ani au fost răniți. Șaptezeci de oameni au fost scoși din case în miezul nopții. Drona era un Geran-2 - aparat kamikaze, de fabricație rusească, cu marcajul "ГЕРАН-2" în caractere chirilice pe fragmentele recuperate, identic cu alte drone rusești găsite anterior la noi. Nu e opinia mea sau vreo poziție de partid, e strict concluzia fără echivoc a raportului tehnic al statului român. Singurul responsabil e Rusia: o trădează până și reflexul Moscovei, care a cerut "o expertiză comună" și a sugerat că drona ar fi, de fapt, ucraineană. Exact reacția cuiva care știe că probele îl incriminează.

Și totuși. În cele peste 2.800 de comentarii la postarea mea, Rusia aproape că dispare ca vinovat. În locul ei apar Ucraina, Uniunea Europeană, programul SAFE, NATO și - firește - eu. Aceeași explicație, repetată în sute de variante: nu e vina Rusiei.

Așa arată o minciună atunci când e fabricată. A venit pe cinci linii. Le veți recunoaște, fiindcă se repetă identic.

Cele 5 narative pro-ruse

Primul narativ, și cel mai abil: "nu e rusească, e deviată de Ucraina". Aici e nevoie de precizie, pentru că minciuna se sprijină pe un sâmbure de adevăr. Da, președintele României a explicat că drona făcea parte dintr-un val de 43 care atacau portul ucrainean Reni și că una a fost deviată de apărarea ucraineană înainte să intre în spațiul nostru. Dar de la "a fost deviată" până la "deci e vina Ucrainei" e o prăpastie. O armă rusească, lansată de Rusia, într-un atac rusesc, rămâne responsabilitatea Rusiei, deviată sau nu. Dar ecosistemul suveranist ia un detaliu tehnic real și îl spală până ajunge la concluzia pe care o dorește Moscova.

Al doilea: "drona a căzut ca să se semneze SAFE". O teză suveranistă e mereu sprijinită pe o teorie a conspirației! Adică incidentul ar fi fost regizat, ca pretext pentru achiziții de apărare. O conspirație clară care, convenabil, șterge agresorul din ecuație: dacă totul e o înscenare, Rusia nici nu mai există în poveste.

Al treilea: "ce treabă are Simion, voi sunteți la guvernare!". O deviere de subiect. Nimeni n-a spus că Simion a "pilotat" drona; problema e că un întreg curent politic apără reflexiv Rusia ori de câte ori e pusă pe masă responsabilitatea ei.

Al patrulea: "nu e războiul nostru, nu ne băgați în război". Cine a vorbit despre intrarea în război vreodată în România? Teza neutralității e vândută ca un îndemn la pasivitate, chiar și atunci când explozibilul rusesc cade pe blocuri românești.

Al cincilea: "Soros, Ursula, globaliștii". Acesta este cadrul care reașază totul: agresorul nu mai e cel care a trimis drona, ci Vestul. Rusia devine, miraculos, parte vătămată.

Avem 5 linii, cu un singur scop: să mute responsabilitatea de pe Rusia.

Mi se pare important să analizăm și mecanismul. Comentariile vin cu greșeli, cu stiluri diferite, cu ritmuri de tastare omenești. Nu sunt neapărat roboți. Dar nici reacție spontană nu e: aceeași formulare apare cuvânt cu cuvânt la zeci de conturi în câteva ore. Și mai e ceva foarte interesant: valul nu vine imediat. Postarea "doarme" în prima zi, apoi explodează la 24-48 de ore după publicare, dimineața devreme - semn că, peste noapte, a fost distribuită undeva, într-un canal organizat, iar dimineața vine valul. Este clar că vorbim despre o sămânță coordonată peste care se mobilizează o mulțime reală. Exact manualul Kremlinului - pe care Centrul pentru Combaterea Dezinformării de la Kiev l-a semnalat, de altfel, încă din prima zi după incidentul cu drona de la Galați.

Și aici ajungem la întrebarea care contează: cine seamănă dezinformarea? Ecosistemul acesta online nu plutește în vid, ci e stratul de amplificare al unui proiect politic foarte concret. Părerea mea e că nici măcar nu se mai ascund. În februarie 2025, AUR, împreună cu POT și SOS, au votat în Parlament împotriva legii care permite Armatei Române să doboare dronele ce intră ilegal în spațiul nostru aerian. Au atacat legea și la Curtea Constituțională, dar sesizarea a fost respinsă. Aceiași oameni care au refuzat să-i dea armatei dreptul de a doborî drona cer acum socoteală guvernului că drona n-a fost doborâtă. Iar narativele care, în comentarii, mută vina de pe Rusia sunt exact cele pe care AUR și George Simion le poartă în Parlament și pe scenă: "nu e războiul nostru", suspiciunea față de NATO și UE, ostilitatea față de orice ancorare occidentală. Online și în Parlament, e același scenariu.

Haideți să ne întoarcem la etajul 10 al blocului din Galați. La femeia de 53 de ani și la copilul ei, ambii răniți de o dronă rusească.

Rusia a trimis drona. Iar AUR a petrecut 48 de ore explicând de ce nu e vina Rusiei.

Eu aleg să spun lucrurilor pe nume, fiindcă, vorba președintelui ucrainean, faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor. Iar adevărul, în cazul ăsta, are marcaj chirilic.

Mai multe de la Virgil Popescu

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
stirileprotv.ro
image
Șeful Armatei, pus sub învinuire într-un dosar DNA. Este suspect de trafic de influență și abuz în serviciu – SURSE
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
fanatik.ro
image
Palatul Voievodal Curtea Veche așteaptă restaurarea: povestea unui monument unic în România abandonat ani la rând
libertatea.ro
image
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
digi24.ro
image
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
gsp.ro
image
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
digisport.ro
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Cursa răţuştelor de pe Someş, deschisă de un omagiu emoţionant pentru actorul Ioan Isaiu
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de căsătorie și cum se pot proteja cuplurile prin testament
playtech.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 19 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă majoritatea românilor într-o viață
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
digisport.ro
image
Rareș Cojoc, reacție după zvonurile privind o nouă relație. Cine este Claudia Dumitru și ce se întâmplă în viața Andreei Popescu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Pensii iunie 2026. Anunțul așteptat de aproape 5 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”
click.ro
image
China oferă „buletin” roboților umanoizi. Fără identitate digitală, accesul pe piață este interzis
click.ro
image
Astăzi s-a născut Ion Antonescu. De ce a fost executat și pe cine a dorit să vadă în ultimele sale clipe. „Consider că mor pentru fericirea şi idealul ţării româneşti”
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Smarald găsit în Mormântul T4 de la El Caño, plasat în burta unei figuri feminine din cupru (© dr. Carlos Mayo Torné)
Smaralde columbiene, descoperite în mormintele căpeteniilor antice din Panama
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră: „Mi-a fost atât de rușine. Am șters poza în două minute”
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!