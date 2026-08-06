Video O femeie, rănită grav în urma unei explozii produse într-o casă din Argeș. Recomandările pompierilor pentru cei care folosesc butelii
O explozie s-a produs miercuri, 5 august, într-o casă din comuna Recea, județul Argeș, în urma căreia o femeie a suferit arsuri pe o mare parte a corpului. Potrivit autorităților, butelia pe care o ținea în locuință a explodat în urma unor scăpări de gaze.
Potrivit News.ro, mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş au intervenit la faţa locului. Paramedicii au preluat şi dus la spital o femeie surprinsă de suflul deflagraţiei şi care a suferit arsuri pe o suprafaţă extinsă a corpului.
„Din zona afectată, echipajele de pompieri au evacuat două butelii, în vederea eliminării riscului producerii unor evenimente suplimentare”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.
Casa, care se întindea pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi, a fost distrusă de explozie.
Autorităție transmit că, pentru a asigura o utilizare corectă și în siguranță a buteliei GPL, trebuie avute în vedere câteva aspecte.
- Să nu transporte și să nu manipuleze buteliile cu GPL fără măsuri de protecție împotriva lovirii, căderii sau deformării.
- Să nu folosească butelii fără regulator de presiune ori cu garnituri sau furtunuri deteriorate.
- Să nu păstreze buteliile în apropierea surselor de căldură sau în bătaia directă a soarelui și să respecte distanțele minime de siguranță față de aragaz și alte surse de foc.
- Să nu utilizeze buteliile în poziție culcată sau înclinată, să nu le încălzească și să aprindă focul respectând principiul „gaz pe flacără”.
- Să nu permită copiilor sub 12 ani să transporte butelii sau să folosească aragazul.
- Să nu transvazeze gazul în alte recipiente și să nu folosească butelii neomologate sau de alt tip decât cele autorizate.