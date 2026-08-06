O explozie s-a produs miercuri, 5 august, într-o casă din comuna Recea, județul Argeș, în urma căreia o femeie a suferit arsuri pe o mare parte a corpului. Potrivit autorităților, butelia pe care o ținea în locuință a explodat în urma unor scăpări de gaze.

Potrivit News.ro, mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş au intervenit la faţa locului. Paramedicii au preluat şi dus la spital o femeie surprinsă de suflul deflagraţiei şi care a suferit arsuri pe o suprafaţă extinsă a corpului.

„Din zona afectată, echipajele de pompieri au evacuat două butelii, în vederea eliminării riscului producerii unor evenimente suplimentare”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Casa, care se întindea pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi, a fost distrusă de explozie.

Autorităție transmit că, pentru a asigura o utilizare corectă și în siguranță a buteliei GPL, trebuie avute în vedere câteva aspecte.