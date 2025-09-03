Europarlamentarul și președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, s-a trezit miercuri dimineață cu jandarmii la ușa locuinței sale. Oamenii legii au venit pentru a-i înmâna personal o amendă.

Discuțiile dintre politiciana și jandarmii prezenți au devenit rapide aprige. Diana Șoșoacă a contestat procedura, susținând că amenda ar fi trebuit să i se transmită prin poștă și le-a cerut jandarmilor să părăsească imediat locuința, invocând absența unui mandat și încălcarea proprietății private.

După eveniment, europarlamentarul a postat un mesaj lung pe contul său de Facebook, în care descrie incidentul ca pe o tentativă de intimidare. În postare, ea a scris:

„HĂRȚUIREA ȘI ÎNCERCAREA DE INTIMIDARE DIN PARTEA JANDARMERIEI ROMÂNE ÎMPOTRIVA DIANEI IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ ȘI A FAMILIEI ACESTEIA! Eu nu trebuia să fiu acasă, ci la Bruxelles. Întâmplător nu sunt la Bruxelles. Deci, copiii mei și mama trebuiau intimidați de 2 gealați ai jandarmeriei române pentru o amendă care conform legii se trimite prin poștă. Conform normelor GDPR nu ai voie să înmânezi niciun act, cu atât mai mult o amendă, care conține date cu caracter personal, fără să fie introdusă într-un plic sigilat. Jandarmeria, poliția nu au ce să caute la noi, cetățenii, acasă, decât cu mandat de la procuror sau în caz de flagrant. În rest, NU AU DREPTUL SĂ FACĂ AȘA CEVA! Ca dovadă, au sunat imediat șefii să anunțe că nu a mers! CÂT DE DISPERAȚI POT FI DE AJUNG SĂ FACĂ MIZERII DE TIP ANII 50?”

Președinta S.O.S. a postat și un videoclip filmat în momentul în care jandarmii erau în fața ușii sale.

Incidentul a generat reacții în spațiul public, ridicând întrebări privind modul în care jandarmeria aplică procedurile legale pentru înmânarea amenzilor.