Camerele care urmăresc transporturile de lemn au fost vandalizate în patru județe. Ministerul Mediului sesizează procurorii

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți, 9 iunie, că a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după vandalizarea a nouă camere din Sistemul Naţional de monitorizare video a drumurilor forestiere.

„Ministerul Mediului a transmis plângerea penală către parchetele de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la camerele vandalizate din Sistemul Naţional de CCTV (sistem de supraveghere video cu circuit închis, n.r.), pe care îl punem în aplicare în momentul de faţă prin PNRR pentru drumurile forestiere, pentru monitorizarea drumurilor forestiere.

Este vorba despre un sistem care îşi doreşte să aibă aproximativ 350 de puncte de monitorizare în toată ţara astfel încât, în momentul în care trec camioane care sunt încărcate cu lemn, să fie automat verificate cu inteligenţa artificială şi trase semnale de alarmă dacă reiese că acele camioane nu aveau autorizaţiile necesare şi lemnul respectiv este suspect să fie un lemn de fapt extras ilegal”, a menţionat Diana Buzoianu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Diana Buzoianu a declarat că au fost instalate deja peste 330 de puncte de monitorizare, iar restul vor fi puse în funcțiune până la sfârșitul lunii iunie.

Ea a precizat că proiectul, finanțat prin PNRR și care trebuia finalizat până în august, va fi încheiat mai devreme. Totodată, a semnalat că nouă puncte de monitorizare au fost vandalizate, în unele cazuri camerele fiind mutate astfel încât să nu mai poată supraveghea drumul.

„Am avut inclusiv un caz cu o cameră care a fost întoarsă în timp ce camionul aştepta încărcat cu lemne şi apoi, după ce a fost întoarsă camera, camionul a mers mai departe. Am avut şi, dacă nu mă înşel, 3 cazuri cu camere vopsite şi câteva cazuri cu camere care au fost cu cabluri tăiate şi sustrase cu totul”, a mai spus Buzoianu.

Ministrul adaugă că vandalizarea camerelor de monitorizare ridică suspiciuni privind existența unor activități ilegale în zonele respective.

Au fost vandalizate camere din județele Suceava, Neamţ, Prahova şi Maramureş

Ea a precizat că Ministerul Mediului a depus o plângere penală la Parchet și a dispus intensificarea controalelor, considerând că cei care au încercat să oprească funcționarea camerelor ar putea avea interesul de a ascunde încălcări ale legii. În prezent, au loc verificări în mai multe județe.

„Vorbim de camere care au fost vandalizate în judeţele Suceava, Neamţ, Prahova şi Maramureş. În momentul de faţă, echipa naţională este la Maramureş, dar în paralel se desfăşoară, săptămâna aceasta, activităţi peste tot şi, în locurile în care au fost vandalizate aceste camere, pentru o perioadă extinsă de timp vor fi luate măsuri de monitorizare mult mai concentrate.

Vorbim de un proiect care este finanţat prin fonduri europene, cel de punere a camerelor, cele 350 de puncte de monitorizare”, a adăugat Buzoianu.

Ea consideră că actele de vandalism au rol de intimidare şi anunţă controale sporite în zonele unde au fost distruse camerele de monitorizare.

„Din 330 de puncte, de camere, au fost distruse nouă, deci încă nu vorbim de un fenomen la nivel naţional, dar vorbim de un semnal îngrijorător. Credem că aceste lucruri au fost făcute inclusiv cu ideea de a intimida şi mesajul Ministerului Mediului este foarte clar: nu ne lăsăm intimidaţi, ba din contră, vom intensifica controalele acolo pentru că există clar în momentul de faţă nişte presupuneri legitime că în zonele respective se întâmplă activităţi ilegale. Şi vom scoate la iveală aceste ilegalităţi”, a adăugat aceasta.