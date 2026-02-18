search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Diana Buzoianu, chemată la Ora Guvernului pentru „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni

Publicat:

Partidul Social Democrat (PSD) solicită prezența ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Parlament, la Ora Guvernului, pe 23 februarie, pentru a da explicații cu privire la „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara.

FOTO Guvernul României
FOTO Guvernul României

În cadrul dezbaterii cu titlul ,„Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru blocarea investițiilor strategice ale statului român - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, județul Hunedoara", ministrul este invitat să răspundă la următoarele întrebări adresate de grupul PSD:

1. De ce Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu a susţinut activ menţinerea autorizației de construire pentru un obiectiv declarat de interes strategic naţional?

2. Cine îşi asumă pierderea investițiilor publice deja realizate şi riscurile majore generate pentru populația din zonă?

3. Consideră doamna ministru că este normală pasivitatea cu care tratează parcursul proiectelor strategice ale statului? Este normală lipsa de reacţie fermă?

4. Ce măsuri concrete a luat sau intenţionează să ia pentru a preveni repetarea unor astfel de blocaje în cazul altor baraje, acumulări sau lucrări hidrotehnice din România?

5. În ce măsură actuala politică de mediu pe care o promovează mai ține cont de interesul public, securitatea energetică şi protecția civilă?

Șantierul marelui baraj din Apuseni, oprit definitiv în instanță

După patru decenii de la începerea lucrărilor la Acumularea Mihăileni, proiectul hidrotehnic a fost blocat printr-o decizie definitivă a instanței. Doar barajul de pe Crișul Alb a fost construit, în timp ce amenajarea lacului de acumulare și a drumurilor din jur au fost oprite.

Curtea de Apel Cluj a decis, printr-o soluție definitivă, anularea autorizației de construcție pentru Acumularea Mihăileni de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara, unde lucrările au început în urmă cu patru decenii.

În 2022, Asociația Declic a chemat în judecată Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Crișuri și Consiliul Județean Hunedoara, solicitând anularea autorizației de construire emise în 1987 pentru acest proiect hidrotehnic. În noiembrie 2022, Tribunalul Cluj a respins cererea ONG-ului de a constata lipsa de valabilitate a autorizației de construire, însă soluția a fost contestată.

Solicitarea PSD vine la scurt timp după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost chemat în Parlament pentru a da explicații la Ora Guvernului pe tema crizei apei potabile din Argeș de către USR. 

