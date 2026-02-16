Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vine în Parlament. Tema dezbaterilor: criza apei potabile din Argeș

Bogdan Ivan vine în Parlament pentru a da explicații privind măsurile adoptate de ministerul pe care îl conduce și de Hidroelectrica, în contextul crizei apei potabile din Argeș.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan Gruia, vine luni, 16 februarie, în Parlament, pentru a participa la Ora Guvernului.

Partidul îi cere ministrului să prezinte planul de măsuri și acțiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariția unor situații precum cea a lipsei apei potabile în județul Argeș, precum și care sunt acțiunile întreprinse în acest moment pentru a soluționa această problemă, cu care locuitorii se confruntă deja de de mai multe luni de zile.

Partidul vrea să afle inclusiv care sunt soluțiile în momentul de față, pentru că „este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiţi, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane şi sticle şi nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, a transmis deputata USR Diana Stoica.

„Pentru prima dată după 60 ani, lacul de acumulare Vidraru a fost golit ca urmare a procesului de întreţinere şi modernizare a amenajării hidroenergetice Vidraru, lucrări de o importanţă naţională. Constatăm însă că, deşi era deja cunoscut de aproximativ 10 ani că aceste lucrări sunt necesare şi urmează să fie efectuate, de mai bine de 3 luni de zile zeci de mii de locuitori din municipiul Curtea de Argeş şi din localităţile limitrofe se confruntă cu o criză a lipsei de apă potabilă”, a transmis USR într-un comunicat de presă.

Inițial, ministrul trebuia să se prezintă în parlament pe 9 februarie, însă a cerut reprogramarea dezbaterilor pe 16 februarie.

Lacul Vidraru, golit controlat

Autoritățile au golit controlat lacul de acumulare Vidraru, operațiune desfășurată în perioada 10 decembrie 2025 și 9 ianuarie 2026. Primăria Curtea de Argeș anunța atunci că operațiunea este necesară pentru lucrările de retehnologizare ale barajului și nu reprezintă un risc pentru populație.

Alina Gorghiu, șefa PNL Argeș, a anunțat ulterior, la finalul lunii ianuarie, că premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor implicate un termen clar pentru finalizarea analizei și remedierea situației din Curtea de Argeș, în condițiile în care o bacterie periculoasă a fost descoperită în apa curentă din Curtea de Argeș. Potrivit informațiilor, erau afectați aproximativ 50.000 de oameni din județul Argeș.