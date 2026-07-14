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Alegerile anticipate ar dubla scorul AUR, dar nu rezolvă problema majorității în Parlament. Analiza sociologului Remus Ștefureac

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Alegerile parlamentare anticipate ar putea reprezenta o cale de ieșire din actualul blocaj politic, însă nu există garanția că ele ar duce și la formarea unei majorități stabile.

Remus Ioan Ștefureac, director Inscop
Remus Ioan Ștefureac, director Inscop FOTO: Facebook

Directorului general al INSCOP Research, Remus Ștefureac, apreciază că alegerile anticipate ar favoriza AUR, fără să elimine fragmentarea Parlamentului.

 Într-o analiză pe pagina sa de Facebook, Ștefureac aduce în atenție rezultatele unui sondaj realizat de INSCOP în luna mai și își prezintă evaluarea privind efectele pe care le-ar putea avea organizarea unor alegeri anticipate în actualul context politic.  

Potrivit datelor publicate atunci de INSCOP, 41,3% dintre români considerau că organizarea de alegeri parlamentare anticipate este soluția pentru depășirea crizei politice, în timp ce 50,7% preferau formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament.

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Susținerea pentru anticipate varia semnificativ în funcție de opțiunea politică. Doar 26% dintre votanții PSD și 25% dintre cei ai PNL susțineau această variantă, comparativ cu 39% dintre alegătorii USR și 62% dintre simpatizanții AUR.

În urmă cu două luni, în mai 2026, 41% dintre români erau de părere că alegerile anticipate sunt soluția pentru depășirea crizei politice. Acum, după două luni de blocaje și nuanțarea discursului politic pe marginea acestui subiect, percepțiile probabil că s-au modificat și ele”, a scris Ștefureac.

„Întoarcerea la popor”

Ștefureac spune că în situații de blocaj politic, alegerile anticipate reprezintă un instrument democratic legitim.

„Întoarcerea la popor este, în situații de criză și blocaj total, un mecanism legitim, democratic, mai ales atunci când reprezentanții aleși ai poporului nu mai sunt dispuși la compromis politic”, afirmă acesta.

Avertizează însă că experiența altor state arată că anticipatele nu garantează ieșirea din impas. „Poate că alegerile anticipate ar putea duce la o deblocare a situației. Poate că nu, așa cum au demonstrat-o în mod repetat bulgarii”, a adăugat el.

În evaluarea directorului INSCOP, dacă alegerile parlamentare ar fi organizate duminica viitoare, AUR și-ar dubla scorul electoral, PNL ar înregistra o creștere, iar PSD, USR și UDMR ar stagna, în cel mai bun caz.

Totodată, acesta estimează că SOS România și POT nu ar mai intra în Parlament.

Ștefureac consideră însă că nu este exclusă apariția unor formațiuni noi, pe fondul nemulțumirii persistente față de clasa politică și al incertitudinilor legate de viitorul politic al lui Călin Georgescu.

 Directorul INSCOP apreciază că problema formării unei majorități nu ar dispărea.

„O certitudine avem însă. Fragmentarea reprezentării în Parlamentul României se va păstra, cu toate consecințele ei asupra capacității de formare a unei majorități în condițiile evaporării compromisului politic”, afirmă Ștefureac.

Scenariu discutat tot mai des

Despre alegeri anticipate se vorbește tot mai mult în ultima perioadă, pe fondul blocajului privind formarea unui nou guvern.

Atât președintele Nicuțor Dan, cât și liderul PSD au menționat că nu doresc să se întâmple acest scenariu, dar nici nu îl exclud. Totodată, președintele PNL, Ilie Bolojan și liderul USR, Dominic Fritz consideră că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru depășirea actualului blocaj politic.

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