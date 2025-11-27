Deputata POT Anamaria Gavrilă critică Strategia Naţională de Apărare: „E pentru cei care au furat puterea prin anularea alegerilor”

Parlamentara POT Anamaria Gavrilă consideră că Strategia Naţională de Apărare, adoptată miercuri, 26 noiembrie, va sta la baza „instituirii” unor restricţii, obligaţii şi secretizări ale statului român faţă de cetăţeni.

„Acest document este o scriere care face confuzia între securitatea naţională şi apărarea ţării. Scrierea prezintă manipularea informaţională ca pe o ameninţare, de parcă Nicuşor Dan a descoperit la Cotroceni apa caldă", a declarat Gavrilă în Parlament, potrivit Agerpres.

Deputata POT a adăugat:

„Încercări de influenţare a oamenilor există de când este lumea. Eminescu, Titulescu, Iorga vorbeau despre propaganda străină. Dar statul foloseşte pretextul manipulării informaţionale ca să cenzureze cetăţenii, să le blocheze conturile, să le şteargă conturile de pe social media şi să-i hărţuiască pentru opţiunile lor politic. Când spui că oamenii sunt manipulaţi informatic, tu ca stat declari practic că propriii tăi cetăţeni sunt neputincioşi să gândească singuri. Îi tratezi ca pe nişte incapabili. Această scriere nu este despre apărarea ţării, a cetăţenilor, resurselor şi drepturilor noastre. Este o scriere despre apărarea statului, a celor care au furat puterea prin anularea alegerilor”.

Anamaria Gavrilă a argumentat votul „împotrivă” al senatorilor POT referitor la Strategia Naţională de Apărare:

„Şi de cel puţin un an de zile, cetăţenii români nu le mai recunosc autoritatea şi nu mai au încredere în instituţiile publice. Instituţii ale statului care, în loc să ajute cetăţeanul, îl blochează. Această scriere va sta la baza instituirii unor restricţii, obligaţii şi secretizări ale statului român faţă de cetăţeni, aşa cum fac cu secretizarea ajutorului pentru Ucraina, România fiind singura ţară care ascunde acest lucru faţă de cetăţenii ei. Această scriere numită Strategia Naţională de Apărare nu conţine nimic concret. Să vorbim despre profilul unei confruntări militare, despre ipotezele în care România trebuie să se apere militar şi cazul în care aliaţii noştri nu vor trimite trupe în România, ci vor trimite doar armament şi bani, aşa cum este Ucraina”.

„Nu apărăm o noțiune abstractă, statul român, ci apărăm cetățeanul român”

Amintim că Parlamentul a adoptat miercuri, 26 noiembrie, în şedinţă comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030.

Președintele Nicușor Dan a explicat că strategia abordează securitatea națională „din perspectiva cetățeanului. Nu apărăm o noțiune abstractă, statul român, ci apărăm cetățeanul român”.

Conceptul central al documentului este cel de „independență solidară”. Președintele a detaliat: „Independență în sensul că acțiunile administrației statului trebuie să fie pe măsura modului în care oamenii de aici văd lumea, afirmarea acestei identități și a interesului care corespunde acestei identități. Solidaritate, adică respectul nostru față de toți partenerii și față de toate angajamentele pe care ni le-am luat în această lume tot mai complexă.”

Potrivit președintelui, „ulterior adoptării acestei Strategii, va fi elaborat un plan de implementare care va avea termene și indicatori clari. Provocarea pentru toate instituțiile statului va fi să punem în practică tot ce este scris în aceste documente, în beneficiul românilor.”