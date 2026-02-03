Deputatul PSD Mihai Fifor critică măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan: „Se joacă cu focul lângă butelie”

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat măsurile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan, susținând că acestea fragilizează principalii piloni de stabilitate ai României: coeziunea socială, încrederea în instituții și capacitatea statului de a-și menține reziliența internă într-un context internațional instabil.

„Un stat slab social este un stat vulnerabil strategic. Ilie Bolojan este fie prea obtuz ca să înţeleagă acest lucru, fie îl face deliberat - iar ambele variante sunt la fel de grave”, a scris Mihai Fifor într-o postare pe Facebook, în care afirmă că premierul „se joacă cu focul lângă butelie”.

Social-democratul susține că politicile de austeritate afectează direct pensionarii, familiile cu venituri mici, copiii, educația și serviciile publice esențiale, subminând astfel stabilitatea internă a statului.

„Ilie Bolojan se joacă cu focul lângă butelie. Nu poţi vorbi despre un stat puternic în timp ce loveşti în pensionari, în familii cu venituri mici, în copii, în educaţie şi în servicii publice esenţiale. Nu poţi pretinde stabilitate strategică atunci când subminezi coeziunea socială şi împingi milioane de români spre nesiguranţă economică. Un stat care îşi slăbeşte propriii cetăţeni devine, inevitabil, un stat fragil”, a transmis Fifor.

Potrivit acestuia, austeritatea nu poate fi considerată o reformă reală, ci reprezintă o formă de „dezarmare socială”, care face statul vulnerabil nu doar economic, ci și politic, instituțional și strategic.

„Într-o lume instabilă, cu presiuni externe reale şi competiţii dure, România nu îşi permite experimente contabile făcute pe spinarea oamenilor”, a mai afirmat deputatul PSD.

Mihai Fifor a pledat pentru pachetul de solidaritate propus de PSD, despre care spune că este o „necesitate strategică”, nu un gest politic. Acesta vizează protejarea pensionarilor cu venituri mici, sprijinirea familiilor, copiilor și a categoriilor vulnerabile, măsuri care, în opinia sa, contribuie direct la menținerea stabilității interne a României. „De aceea, pachetul de solidaritate propus de PSD nu este un moft politic, ci o necesitate strategică. O gură de oxigen”, a spus Fifor.

În final, deputatul PSD a subliniat că reforma înseamnă eficiență, echitate și dezvoltare, nu „amputări făcute în grabă”.

„Un stat care îşi umileşte pensionarii, îşi îngheaţă sprijinul pentru cei vulnerabili şi îşi abandonează rolul de protecţie socială nu este un stat modern. Este un stat slab. Iar slăbiciunea internă este cea mai mare vulnerabilitate strategică pe care o poate avea o ţară. PSD a ales responsabilitatea. Solidaritatea nu este opusul stabilităţii. Este condiţia ei. Iar România are nevoie, mai mult ca oricând, de un stat care să fie puternic pentru oameni, nu puternic împotriva lor”, a concluzionat Mihai Fifor.