search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Deputatul PSD Mihai Fifor critică măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan: „Se joacă cu focul lângă butelie”

0
0
Publicat:

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat măsurile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan, susținând că acestea fragilizează principalii piloni de stabilitate ai României: coeziunea socială, încrederea în instituții și capacitatea statului de a-și menține reziliența internă într-un context internațional instabil.

Politicile de austeritate afectează direct pensionarii, spune Fifor. FOTO: Facebook
Politicile de austeritate afectează direct pensionarii, spune Fifor. FOTO: Facebook

„Un stat slab social este un stat vulnerabil strategic. Ilie Bolojan este fie prea obtuz ca să înţeleagă acest lucru, fie îl face deliberat - iar ambele variante sunt la fel de grave”, a scris Mihai Fifor într-o postare pe Facebook, în care afirmă că premierul „se joacă cu focul lângă butelie”.

Social-democratul susține că politicile de austeritate afectează direct pensionarii, familiile cu venituri mici, copiii, educația și serviciile publice esențiale, subminând astfel stabilitatea internă a statului.

„Ilie Bolojan se joacă cu focul lângă butelie. Nu poţi vorbi despre un stat puternic în timp ce loveşti în pensionari, în familii cu venituri mici, în copii, în educaţie şi în servicii publice esenţiale. Nu poţi pretinde stabilitate strategică atunci când subminezi coeziunea socială şi împingi milioane de români spre nesiguranţă economică. Un stat care îşi slăbeşte propriii cetăţeni devine, inevitabil, un stat fragil”, a transmis Fifor.

Potrivit acestuia, austeritatea nu poate fi considerată o reformă reală, ci reprezintă o formă de „dezarmare socială”, care face statul vulnerabil nu doar economic, ci și politic, instituțional și strategic.

„Într-o lume instabilă, cu presiuni externe reale şi competiţii dure, România nu îşi permite experimente contabile făcute pe spinarea oamenilor”, a mai afirmat deputatul PSD.

Mihai Fifor a pledat pentru pachetul de solidaritate propus de PSD, despre care spune că este o „necesitate strategică”, nu un gest politic. Acesta vizează protejarea pensionarilor cu venituri mici, sprijinirea familiilor, copiilor și a categoriilor vulnerabile, măsuri care, în opinia sa, contribuie direct la menținerea stabilității interne a României. „De aceea, pachetul de solidaritate propus de PSD nu este un moft politic, ci o necesitate strategică. O gură de oxigen”, a spus Fifor.

În final, deputatul PSD a subliniat că reforma înseamnă eficiență, echitate și dezvoltare, nu „amputări făcute în grabă”.

„Un stat care îşi umileşte pensionarii, îşi îngheaţă sprijinul pentru cei vulnerabili şi îşi abandonează rolul de protecţie socială nu este un stat modern. Este un stat slab. Iar slăbiciunea internă este cea mai mare vulnerabilitate strategică pe care o poate avea o ţară. PSD a ales responsabilitatea. Solidaritatea nu este opusul stabilităţii. Este condiţia ei. Iar România are nevoie, mai mult ca oricând, de un stat care să fie puternic pentru oameni, nu puternic împotriva lor”, a concluzionat Mihai Fifor.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Cum a fost fotografiat acest livrator nepalez noaptea, în timp ce ningea în București. Reacția unei șoferițe
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Un oraș întreg, fără apă caldă și căldură în plină iarnă. Elevii ar putea face cursuri online
observatornews.ro
image
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Depășirea tramvaiului în 2026: reguli pe benzi, stații și sancțiuni pentru greșeli tipice
playtech.ro
image
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Categoria de români care nu plătește impozit pe clădiri și are 50% reducere. Ce taxe se vor plăti pentru mașină, terenuri și case în 2026?
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Planul secret al Rusiei. A trecut la acțiune chiar în timpul negocierilor de pace
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Beatrice Ferguson, Sarah Ferguson, Ducesă de York, și Eugenie Ferguson, Getty jpg
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Scandalurile sexuale ale lui J F Kennedy jpeg
„Riscuri pe care nu ar fi trebuit să și le asume”: perspectivă asupra vieții dezordonate a lui JFK
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta clasică de pâine din anul 1930. Cum o preparau bunicile noastre fără drojdie: era simplă, hrănitoare și gustoasă!
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Ce tragedie! Snoop Dog, în lacrimi după ce și-a pierdut nepoțica de numai 10 luni!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței