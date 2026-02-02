Analiză Greșeala din Iran ce l-ar putea costa pe Trump viitorul politic. Expert: „În acest caz, șansele mișcării MAGA ar fi nule”

Situația în Orientul Mijlociu este tot mai tulbure, iar riscul unui conflict major în Iran crește. Cu toate acestea, pentru Donald Trump o intervenție în Iran ar putea să fie mai complicată acum ca oricând. Ioana Constantin-Bercean, expert în Orientul Mijlociu, explică motivele pentru care Trump nu ar fi deloc avantajat de un război în Iran.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis un ultimatum Iranului și a avertizat că timpul răbdării americane este pe cale să expire. În replică, Teheranul susține că o eventuală lovitură americană nu va rămâne fără răspuns.

Tensiunile cresc de la o oră la alta

Între timp, cele două tabere au mai redus decibielii confruntării verbale și au lăsat să se înțeleagă că sunt dispuse să treacă la negocieri, dar situația este în continuare extrem de tensionată.

Ioana Constantin-Bercean este expert în Orientul Mijlociu și o bună cunoscătoare a situației din Iran. Într-un moment în care incertitudinea este cuvântul de ordine, iar americanii au concentrat din nou un număr impresionant de trupe, echipamente militare și logistică în regiunea Orientului Mijlociu, experta analizează motivele pentru care Washingtonul ar putea fi mai degrabă convins să negocieze, deși între timp grupul de atac al portavionului american USS Abraham Lincoln a fost poziționat în prezent în apropierea coastei de sud a Sultanatului Oman, la o distanță de mai puțin de 800 de kilometri de Iran.

Din start, Teheranul a răspuns și a desfășurat nave de transport pentru dronele Shahid spre Strâmtoarea Hormuz. O confruntare nu ar fi neapărat simplu de gestionat pentru nimeni, nici măcar pentru americani.

Anul 2026 ar putea fi unul special pentru Donald Trump, iar asta din mai multe motive. În atare situație, o confruntare militară cu Iran, chiar dacă ar fi câștigată de Statele Unite ale Americii, ar fi de preferat să fie evitată.

Ce l-a făcut pe Trump să ezite atât de mult

„Președintele Trump nu are motive să înceapă un nou război în Orientul Mijlociu, deoarece 2026 este an electoral. Dacă iranienii avariază vreun portavion sau mor militari și sau contractori americani, un alt război extins și de durată este garantat, iar șansele pentru noiembrie 2026 și 2028 ale mișcării MAGA devin nule”, este un prim motiv expus de Ioana Constantin-Bercean. Nu este însă și singurul motiv ce l-ar putea determina pe Donald Trump să prefere soluția negocierilor.

„Prin inițierea unui nou război ar anula strategia de securitate („nu vom mai urmări schimbări de regim”). În plus, s-ar contrazice singur după ce a afirmat ferm că programul nuclear iranian a fost distrus în iunie 2025”, adaugă experta.

Și ar mai exista și alte motive, care țin în special de relația Statelor Unite ale Americii cu Federația Rusă și cu China. Apropiata întâlnire Trump – Xi Jinping de la Beijing ar putea fi dată peste cap de un eventual atac american asupra Iranului.

„În aprilie se va întâlni cu Xi Jinping la Beijing. Ar însemna aproape o confruntare directă cu Rusia și China, care au deja capabilități și logistică militară în Golful Oman”, susține Ioana Constantin-Bercean.

China și Federația Rusă sunt partea a unei ecuații complicate

Pe de altă parte, există și altfel de argumente, expuse de expertă în cele ce urmează: „Însă, din perspectiva realismului ofensiv, hegemonia internațională și maximizarea puterii se face prin gesturi de forță. Or Donald Trump dorește să demonstreze că sintagma «pace diplomație prin forță» este aplicabilă. Președintele SUA dorește acord și un Iran neutralizat”, dezvoltă Ioana Constantin-Bercean.

Există și alte piese importante pe tabla atât de complicată a Orientului Mijlociu. China, mai spune Ioana Constantin-Bercean, are o relație specială cu Iranul și dintr-o perspectivă anume. Nu întâmplător, Beijingul a ținut să aibă un exercițiu militar în zonă și are o prezență navală.

„La fel ca SUA, și China și-a delimitat sfera de influență, iar aceasta include și Iranul. Prin exercițiul militar și prezența navală în proximitatea Republicii Islamice, China dorește să demonstreze că este o putere navală globală și că este actor principal în modelarea evenimentelor din regiune. Cum spuneam anterior, un «Monroe oriental»”, punctează experta.

„China nu alege o tabără în Orientul Mijlociu. Alege rute”, completează Ioana Constantin-Bercean. Beijingul este extrem de pragmatic în acest context complicat, iar calculele sunt simple și reci.

Erdogan caută să fie mediator între americani și iranieni

„China nu se preocupă de conflictele antice sau de pământurile sacre. O preocupă energia, infrastructura și puterea de influență. Iar Iranul este un segment al Coridorului Mijlociu, parte din proiectul chinez Belt and Road Initiative”, mai spune ea.

Nici Turcia, chiar dacă este o putere medie, nu poate fi exclusă din aceste calcule. Ankara nu are nevoie de noi tensiuni în zonă, iar președintele Recep Tayyip Erdoğan poate avea un nou moment de glorie, în care să-și arate influența, apelând la relațiile sale personale bune cu Donald Trump.

„Turcia se poziționează din nou ca mediator/lider regional: Președintele Erdoğan a propus un cadru de mediere trilaterală, subliniind angajamentul Ankarei față de stabilitatea regională, echilibrând în același timp responsabilitățile NATO și securitatea frontierelor”, încheie Ioana Constantin-Bercean.