Portavionul spațial al Chinei: superarmă sau propagandă?

Beijingul susține că nava spațială „Star Wars” ar putea lansa avioane de vânătoare fără pilot, dar experții sunt sceptici în privința acestei „acrobații”.

China a prezentat planurile pentru un portavion spațial capabil să lanseze avioane de luptă fără pilot de la limita atmosferei Pământului, o inițiativă pe care unii experți o descriu drept extrem de ambițioasă, iar alții drept un exercițiu de imagine, scrie The Telegraph.

Presa de stat chineză a publicat un videoclip conceptual al navei, numită Luanniao, prezentată ca fiind cea mai mare navă de război din lume, capabilă să opereze deasupra tuturor sistemelor defensive existente.

Beijingul susține că proiectul ar putea deveni operațional în următoarele două sau trei decenii. Cu toate acestea, specialiștii în domeniul apărării spun că tehnologia necesară nu există în prezent și avertizează că inițiativa ar putea avea mai degrabă un rol simbolic.

Un concept inspirat din science-fiction

Luanniao, al cărei nume poate fi tradus aproximativ prin „Pasărea Phoenix”, are un design care amintește de navele spațiale din filmele Star Wars. Conform informațiilor publicate de presa de stat, portavionul ar urma să aibă o formă triunghiulară, o lungime de 242 de metri și o lățime de 684 de metri, cu o greutate la decolare de aproximativ 120.000 de tone.

Nava ar fi concepută pentru a transporta până la 88 de avioane de luptă fără pilot, denumite Xuan Nu. Acestea ar fi aeronave stealth, extrem de manevrabile, capabile să lanseze rachete hipersonice, dar mult mai mari și mai grele decât dronele convenționale.

Peter Layton, expert în apărare și cercetător asociat la Griffith Asia Institute din Australia, afirmă că, dacă ar fi realizat, proiectul ar depăși capacitățile oricărei alte platforme militare existente.

„Ar putea zbura deasupra rachetelor sol-aer și a avioanelor de vânătoare, fiind în mare parte în afara razei majorității sistemelor defensive”, a explicat el.

Implicații strategice

Potrivit analiștilor, o astfel de capacitate ar oferi Chinei un avantaj strategic major, inclusiv în eventuale conflicte legate de Taiwan sau de Marea Chinei de Sud, regiuni considerate puncte sensibile în relațiile dintre Beijing și Washington.

Luanniao face parte dintr-un program mai amplu, cunoscut sub numele de Proiectul Nantianmen („Poarta Cerească de Sud”), dezvoltat de Aviation Industry Corporation of China. Inițiativa include mai multe proiecte menite să extindă capacitățile aeriene și spațiale ale țării.

Printre acestea se numără și un avion de luptă de generația a șasea, cunoscut sub numele de Baidi, care ar urma să poată opera aproape de spațiul cosmic. Un model al aeronavei a fost expus la Salonul Internațional Aeronautic de la Zhuhai în 2024.

Obstacole tehnologice majore

În pofida ambițiilor, mulți experți consideră proiectul nerealist pe termen mediu. Tehnologia necesară pentru ca o navă să poată staționa la limita atmosferei și să lanseze rachete către suprafața Pământului nu este disponibilă în prezent.

„Ar fi nevoie de cantități enorme de combustibil și de un sistem de propulsie complet nou, care încă nu a fost dezvoltat”, a spus Layton.

O alternativă ar fi plasarea navei pe orbită, similar unui satelit. Însă în acest caz, portavionul ar fi extrem de vulnerabil la resturi spațiale, iar o coliziune ar putea duce la distrugerea sa.

De asemenea, lansarea unei structuri de asemenea dimensiuni ar necesita o rachetă reutilizabilă – un obiectiv la care China lucrează de ani de zile, fără a-l fi atins până acum. Potrivit lui Layton, Beijingul este probabil la 10–15 ani distanță de a dezvolta o tehnologie comparabilă cu rachetele reutilizabile ale companiei SpaceX.

Un mesaj politic și simbolic

Având în vedere dificultățile tehnice, momentul anunțului pare să facă parte dintr-o strategie mai amplă, atât pe plan intern, cât și extern.

„Astfel de proiecte sunt folosite pentru a inspira publicul chinez și pentru a arăta că țara se află în avangarda inovației tehnologice”, a explicat Layton.

Pentru publicul extern, mesajul este unul de descurajare, sugerează el. „Creează impresia că China lucrează la tehnologii la care vecinii săi nici nu pot aspira – lucruri care par desprinse din Star Wars.”

Luanniao rămâne, deocamdată, un concept. Dar anunțul său subliniază intensificarea competiției strategice dintre China și Statele Unite, într-o cursă pentru dominația tehnologică și militară în aer și în spațiu.