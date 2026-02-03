search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Portavionul spațial al Chinei: superarmă sau propagandă?

0
0
Publicat:

Beijingul susține că nava spațială „Star Wars” ar putea lansa avioane de vânătoare fără pilot, dar experții sunt sceptici în privința acestei „acrobații”.

Portavionul ar urma să aibă o formă triunghiulară/FOTO:X
Portavionul ar urma să aibă o formă triunghiulară/FOTO:X

China a prezentat planurile pentru un portavion spațial capabil să lanseze avioane de luptă fără pilot de la limita atmosferei Pământului, o inițiativă pe care unii experți o descriu drept extrem de ambițioasă, iar alții drept un exercițiu de imagine, scrie The Telegraph.

Presa de stat chineză a publicat un videoclip conceptual al navei, numită Luanniao, prezentată ca fiind cea mai mare navă de război din lume, capabilă să opereze deasupra tuturor sistemelor defensive existente.

Beijingul susține că proiectul ar putea deveni operațional în următoarele două sau trei decenii. Cu toate acestea, specialiștii în domeniul apărării spun că tehnologia necesară nu există în prezent și avertizează că inițiativa ar putea avea mai degrabă un rol simbolic.

Un concept inspirat din science-fiction

Luanniao, al cărei nume poate fi tradus aproximativ prin „Pasărea Phoenix”, are un design care amintește de navele spațiale din filmele Star Wars. Conform informațiilor publicate de presa de stat, portavionul ar urma să aibă o formă triunghiulară, o lungime de 242 de metri și o lățime de 684 de metri, cu o greutate la decolare de aproximativ 120.000 de tone.

Nava ar fi concepută pentru a transporta până la 88 de avioane de luptă fără pilot, denumite Xuan Nu. Acestea ar fi aeronave stealth, extrem de manevrabile, capabile să lanseze rachete hipersonice, dar mult mai mari și mai grele decât dronele convenționale.

Peter Layton, expert în apărare și cercetător asociat la Griffith Asia Institute din Australia, afirmă că, dacă ar fi realizat, proiectul ar depăși capacitățile oricărei alte platforme militare existente.

„Ar putea zbura deasupra rachetelor sol-aer și a avioanelor de vânătoare, fiind în mare parte în afara razei majorității sistemelor defensive”, a explicat el.

Implicații strategice

Potrivit analiștilor, o astfel de capacitate ar oferi Chinei un avantaj strategic major, inclusiv în eventuale conflicte legate de Taiwan sau de Marea Chinei de Sud, regiuni considerate puncte sensibile în relațiile dintre Beijing și Washington.

Citește și: Rachete pline cu apă și silozuri defecte. Xi Jinping face curățenie în armată în timp ce pregătește trupele pentru Taiwan

Luanniao face parte dintr-un program mai amplu, cunoscut sub numele de Proiectul Nantianmen („Poarta Cerească de Sud”), dezvoltat de Aviation Industry Corporation of China. Inițiativa include mai multe proiecte menite să extindă capacitățile aeriene și spațiale ale țării.

Printre acestea se numără și un avion de luptă de generația a șasea, cunoscut sub numele de Baidi, care ar urma să poată opera aproape de spațiul cosmic. Un model al aeronavei a fost expus la Salonul Internațional Aeronautic de la Zhuhai în 2024.

Obstacole tehnologice majore

În pofida ambițiilor, mulți experți consideră proiectul nerealist pe termen mediu. Tehnologia necesară pentru ca o navă să poată staționa la limita atmosferei și să lanseze rachete către suprafața Pământului nu este disponibilă în prezent.

„Ar fi nevoie de cantități enorme de combustibil și de un sistem de propulsie complet nou, care încă nu a fost dezvoltat”, a spus Layton.

O alternativă ar fi plasarea navei pe orbită, similar unui satelit. Însă în acest caz, portavionul ar fi extrem de vulnerabil la resturi spațiale, iar o coliziune ar putea duce la distrugerea sa.

De asemenea, lansarea unei structuri de asemenea dimensiuni ar necesita o rachetă reutilizabilă – un obiectiv la care China lucrează de ani de zile, fără a-l fi atins până acum. Potrivit lui Layton, Beijingul este probabil la 10–15 ani distanță de a dezvolta o tehnologie comparabilă cu rachetele reutilizabile ale companiei SpaceX.

Un mesaj politic și simbolic

Având în vedere dificultățile tehnice, momentul anunțului pare să facă parte dintr-o strategie mai amplă, atât pe plan intern, cât și extern.

„Astfel de proiecte sunt folosite pentru a inspira publicul chinez și pentru a arăta că țara se află în avangarda inovației tehnologice”, a explicat Layton.

Pentru publicul extern, mesajul este unul de descurajare, sugerează el. „Creează impresia că China lucrează la tehnologii la care vecinii săi nici nu pot aspira – lucruri care par desprinse din Star Wars.”

Luanniao rămâne, deocamdată, un concept. Dar anunțul său subliniază intensificarea competiției strategice dintre China și Statele Unite, într-o cursă pentru dominația tehnologică și militară în aer și în spațiu.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
observatornews.ro
image
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Documentul fără de care nu poți vinde o locuință: cum se obține și cât durează
playtech.ro
image
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Copiii cu handicap ar putea primi o indemnizație mai mare. Anunțul Ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
Efectul de domino al scandalului Epstein: viitoarea regină a Norvegiei e persona non grata și a fost exclusă
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta clasică de pâine din anul 1930. Cum o preparau bunicile noastre fără drojdie: era simplă, hrănitoare și gustoasă!
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Ce tragedie! Snoop Dog, în lacrimi după ce și-a pierdut nepoțica de numai 10 luni!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței