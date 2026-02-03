search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum au ajuns ucrainenii și minoritățile etnice din Rusia să facă front comun în lupta împotriva imperialismului rus

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În urma invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, se evidențiază o cooperare mai strânsă între statul ucrainean și populațiile minoritare din Rusia care se opun politicii Moscovei, pe fondul consolidării unui front comun în ceea ce privește combaterea ambițiilor imperialiste ale Federației ruse, relatează Novaia Gazeta.

Ucraina Rusia jpg

O mentalitate comună a activiștilor ucraineni și ruși poate părea improbabilă, dar are totuși un precedent documentat: regretatul lideri al opoziției ruse Boris Nemțov, asasinat în 2015, a susținut revoluția portocalie din Ucraina la începutul anilor 2000, precum și Revoluția Demnității sau Maidanul din 2013-2014.

Nemțov a fost numit consilier economic al președintelui ucrainean Viktor Iușcenko în 2005 și a fost decorat postum cu Ordinul Libertății, în semn de recunoaștere a serviciilor aduse poporului ucrainean.

După moartea lui Nemțov, nu a mai existat un sprijin la fel de vocal pentru Ucraina în rândul opoziției politice ruse. Alecsei Navalni, considerat un succesor neoficial al lui Nemțov, și-a exprimat inițial îndoielile cu privire la oportunitatea ca Rusia să returneze Ucrainei Peninsula Crimeea anexată, revenind ulterior asupra declarațiilor. El a a murit în condiții suspecte într-o închisoare siberiană în 2024.

Pe de altă parte, membri ai minorităților etnice disidente din Rusia s-au alăturat cauzei ucrainene înainte de invazia la scară largă din 2022.

Voluntarii ceceni care se opun direcției politice a Ceceniei moderne au luptat în Forțele Armate ale Ucrainei încă din 2014, formându-și propriile unități militare pentru a ajuta la apărarea estului Ucrainei împotriva insurgenților susținuți de Rusia. 

Acest front comun a devenit un parteneriat mult mai strâns pe parcursul războiului din Ucraina, susțin activiștii ucraineni.

„Mai mulți lideri ai minorităților etnice își desfășoară acum activitatea în Ucraina”, spune Yaroslav Yurchyshyn, deputat al partidului liberal și pro-european Holos, subliniind că multor activiști din cadrul minorităților din Rusia li s-a acordat azil în țară de-a lungul anilor, printre aceștia numărându-se  etnici buriați și ceceni.

Liderii minorităților naționale din Rusia au condamnat acțiunile lui Putin, exprimându-și sprijinul pentru Ucraina și transmițând clar că nu își consideră națiunile ca parte a statului imperialist rus, a declarat Iurcișin pentru Novaia Gazeta Europa, explicând a așa a luat naștere o colaborare împotriva Kremlinului între ucraineni și minoritățile etnice din Rusia 

Acesta spune că această apropiere își are rădăcinile în experiențe comune: represiunea sovietică fără precedent asupra ambelor - atacuri asupra intelectualilor, suprimarea culturilor naționale și politici dure de rusificare.

Etnicii ruși reprezintă 72% din populația rusă actuală, o cifră care a înregistrat o scădere de 5% din 2010. Ca urmare a politicilor de asimilare, ponderea celor care se identifică drept ruși a crescut în regiunile cu populații minoritare. Pe de altă parte, tot mai puțini locuitori se identifică drept etnic ruși în regiunile în care rușii sunt  minoritari, precum Caucazul de Nord, Tuva și Iakutia. 

În 2021, când Rusia a efectuat ultimul recensământ, 25 de milioane de persoane declarau o altă identitate decât cea rusă, în timp ce 16,6 milioane de persoane nu au declarat nicio identitate etnică.

Iușicin spune că este necesară o înțelegere mai profundă a diversității etnice a Federației Ruse și în acest scop a înființat Comisia Specială Temporară pentru Dialogul cu Popoarele Indigene din Rusia în parlamentul ucrainean.

„Am înțeles că aceste grupuri trebuie să fie reprezentate și că am putea fi primii care o fac. Altfel, vor continua să fie nevăzute și neauzite, ca și cum nu ar exista”, a spus el.

În prezent, Comisia lucrează la elaborarea unei legi care să definească politica guvernului în raport cu națiunile indigene ale Rusiei, o inițiativă care se bucură de sprijinul deputaților din întreg spectrul politic, precum și al Ministerului de Externe al Ucrainei, spune deputatul ucrainean.

Pe lângă aceste eforturi legislative, comisia își propune să sprijine popoarele minoritare din Rusia pe scena mondială și a pledat cu succes pentru ca o treime din locurile în noua Platformă pentru Dialog a Consiliului Europei să fie rezervate reprezentanților minorităților naționale din Rusia.

Obiectivul Ucraina este câștigarea dreptului minorităților naționale din Rusia de a-și alege propria cale, lucru imposibil în prezent din cauza legilor stricte rusești care incriminează solicitarea de independență regională sau chiar autonomie. Republicile din Rusia, în multe cazuri, nu au drepturi, spune Iurcișin, „doar obligații de a preda bani și resurse Moscovei”.

O luptă comună împotriva imperialismului rus

Blocul Antiimperial al Națiunilor (ABN), o organizație civică formată din ucraineni și minorități etnice din Rusia, dizolvată în 1996, și-a reluat activitatea în 2023 într-un peisaj geopolitic foarte diferit.

„Predecesorii noștri au înțeles încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial că imperialismul Moscovei, pe atunci sub forma bolșevismului, nu reprezenta mai puțin o amenințare pentru lumea civilizată decât fascismul sau nazismul”, spune vicepreședintele ABN, Oleh Vitvitsky, care spune că motivația sa a fost dată de conștientizarea faptului că minoritățile naționale ucrainene și ruse au un „inamic comun” în Moscova.

ABN administrează Universitatea Națiunilor Libere, un forum prin care experți din întreaga lume instruiesc activiști regionali și separatiști din Federația Rusă în subiecte variind de la economie și comunicare până la drept internațional, pentru a-i sprijini în lupta lor împotriva Moscovei.

Problemele cu care se confruntă minoritățile etnice din Rusia „pe care le semnalăm politicienilor americani sau europeni sunt în mare parte nefamiliare și de neînțeles pentru aceștia”, a spus el, explicând că această conștientizare este scopul expoziției „Prizonierii adevărați ai lui Putin: Prizonierii politici ai națiunilor înrobite”, care spune poveștile activiștilor minorităților etnice închiși în Rusia și care a fost organizată până acum în peste 20 de țări.

Multe dintre evenimentele organizate de ABN au loc în Ucraina, unde, în pofida legăturilor tradițional strânse cu Rusia, puțini sunt familiarizați cu luptele politice ale persoanelor care nu sunt de etnie rusă.

Soluții împotriva imperialismului rus

Forumul Națiunilor Libere din Post-Rusia (FNPRF) este probabil cea mai cunoscută platformă care pledează pentru dizolvarea Federației Ruse în forma sa actuală, fondatorul și liderul său, Oleg Magaletsky, declarând pentru Novaya Europe că invazia rusă a fost cea care l-a determinat să acționeze.

El a ajuns la concluzia că singurul lucru care ar proteja lumea de imperialismul rus este „demilarizarea și decolonizarea acestui imperiu, care își folosește coloniile pentru a-i determina pe oameni să lupte împotriva națiunilor libere și din care extrag resurse pentru a-și finanța războaiele imperialiste”.

Regiunile rusești cu cea mai mare proporție de non-ruși, cum ar fi Bashkortostanul și Tatarstanul, sunt în fruntea clasamentului național în ceea ce privește numărul de victime de război confirmate.

În urmă cu doi ani, Curtea Supremă a Rusiei a declarat FNPRF drept organizație teroristă, cu  „172 de filiale anti-ruse”.

Magaletsky spune că există numeroase tentative din partea agențiilor de informații rusești de a se infiltra în organizație. „Încearcă să pună oamenii nepotriviți la locul potrivit, așa că face parte din sarcina noastră să ne asigurăm că astfel de oameni nu au parte de aceste oportunități.”

„Trebuie să clarificăm un lucru deopotrivă pentru oamenii din interiorul imperiului colonial al Moscovei și pentru cei care trăiesc în lumea liberă... Rusia nu este o federație”, subliniază Magaletsky. „Poate că acesta este numele lor, dar de fapt este un imperiu colonial.”

Pe măsură ce războiul lui Putin împotriva Ucrainei intră în al cincilea an, iar retorica rusă față de Occident devine din ce în ce mai agresivă, sprijinul pentru FNPRF și ideile sale crește, iar evenimentele anti-Kremlin sunt acum mult mai ușor de organizat, spune Magaletsky.

„Cei din Occident credeau cândva într-o Rusie democratică, iar mulți dintre ei credeau în așa-numiții ruși «buni». Dar după primul, al doilea, al treilea an de război, au realizat că Rusia rămâne imperialistă în esență. Și-au dat seama că este insuficient să schimbăm pur și simplu numele țarului, trebuie să schimbăm întregul sistem.”

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
mediafax.ro
image
Inculpații din dosarul Potra-Georgescu, supuși testului poligraf! Ce a ieșit la detectorul de minciuni în cazul celor acuzați că voiau să dea foc României: „Nu constituie o probă”
fanatik.ro
image
Afacerea „plictisitoare” cu care o femeie face 4.500 de euro pe lună, fără să aibă vreun angajat
libertatea.ro
image
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Cel mai periculos drum din România. 48 de morţi şi peste 600 de răniţi în 2025
observatornews.ro
image
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Amenzi usturătoare pentru românii care nu curăță zăpada. Cât riști să plătești în 2026
playtech.ro
image
Uluitor! S-au plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Rusia a început să se teamă de arme nucleare. Țările din Occident care au băgat spaima în Moscova
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un bărbat victorios merge înainte cu brațele ridicate lângă o figură legată și îngenuncheată, străpunsă de o săgeată. Barca din dreapta ar putea semnifica dominația (© fotografie de M. Nour El-Din, desen de E. Kiesel)
Artă rupestră veche de 5.000 de ani înfățișează cucerirea brutală a Peninsulei Sinai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea