search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine este românul care încasează 11 venituri pe lună, câştigând 2.800 de lei pentru fiecare zi lucrătoare

0
0
Publicat:

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș reușește să cumuleze 11 surse de venit simultane, șase provenind din funcții în companii de stat și cinci din poziții în firme private, însumând anual peste 710.000 de lei.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș. FOTO: Nuclearelectrica
Andrei Gabriel Benghea Mălăieș. FOTO: Nuclearelectrica

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, în vârstă de 45 de ani, este absolvent al Facultății de Administrare a Afacerilor din cadrul ASE și deține un master în Business Administration.

Cariera sa profesională combină experiența în consultanță internațională cu funcții executive în sectorul energetic și administrația publică. În primii ani ai carierei, a fost consultant la McKinsey & Company și Ernst & Young, iar între 2005 și 2007 a activat ca director de cabinet și consilier al ministrului Finanțelor Sebastian Vlădescu, poziție care i-a deschis accesul către multiple consilii de administrație ale companiilor la care statul era acționar.

Pe plan politic, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș se declară independent şi pare să nu aibă probleme să colaboreze nici cu PNL, nici cu PSD. Cu toate acestea, în anul 2020, a candidat la alegerile locale pentru un loc în Consiliul General al Municipiului București din partea Partidului Verde.

Funcțiile și veniturile din companiile de stat

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș este unul dintre românii cu cea mai mare prezență în conducerea societăților la care statul este acționar. În prezent, deține:

Trei funcții de membru în consilii de administrație:

* Nuclearelectrica (numit în noiembrie 2025);

* Romgaz (numit tot în noiembrie 2025), companie controlată de Ministerul Energiei;

* Rasirom SA (numit în decembrie 2025), aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații.

Trei funcții de director general la societăți rezultate din parteneriatul dintre Tinmar Energy și Complexul Energetic Oltenia, inclusiv:

* S Parc Fotovoltaic Turceni SA;

* S. Parc Fotovoltaic Rovinari SA;

* S. Parc Fotovoltaic Pinoasa SA;

* S. Parc Fotovoltaic Bohorelu SA;

* S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni SA.

Parcurile fotovoltaice și centrala în ciclu combinat pe gaz din Turceni, gestionate de Benghea Mălăieș, fac parte din programul de restructurare energetică a Complexului Energetic Oltenia. Deși firmele funcționează de trei ani, lucrările nu au început, însă structura managerială este remunerată. De exemplu, de la fiecare parc fotovoltaic, Benghea Mălăieș a încasat 31.093 lei/an, iar de la combinatul de la Turceni 108.819 lei/an, notează Libertatea.

Din pozițiile de conducere la stat, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș încasează anual peste 310.000 de lei, sumă care include indemnizațiile din consiliile de administrație și veniturile de director general.

Citește și: Locuri călduţe la stat pentru oamenii Puterii

De-a lungul carierei, a mai făcut parte din consiliile de administrație ale companiilor de stat Transelectrica (2010–2013), RADEF, Imprimeria Națională, Loteria Română, CFR Călători SA, Smart SA și Distribuție Energie Electrică România SA (2022–2024).

De asemenea, a ocupat poziții executive precum director general la Transelectrica (2012–2013) și director financiar la TAROM (2021).

Pe lângă activitatea în companiile de stat, Benghea Mălăieș deține cinci funcții în firme private, care îi aduc anual aproximativ 400.000 lei. Printre acestea:

* StanleyBet Capital SA – membru CA, domeniul pariuri și jocuri de noroc;

* S.A.I Capital Point SA (fosta Certinvest SA) – membru CA;

* Credia Fintech SRL – asociat majoritar, fondată împreună cu Stelian Darie, cu împrumuturi acordate firmei (50.000 lei);

* ABM Administrare Management SRL – administrator și asociat, dividende de 240.000 lei, asociată în WForce Technology SRL și Agroflug SRL;

* Infinicom Hub SRL – asociat între 2019–2021, cu împrumut de 15.000 euro, firma fiind ulterior preluată de frații Iulius Dan și Nicolae Dorin Plaveti.

Toate aceste date reies din declaraţia sa publică de avere din anul 2024, unde Andrei Gabriel Benghea Mălăieș menţionează, de asemenea, faptul că a împrumutat diverse firme și persoane fizice cu sume totale de aproximativ 1,3 milioane lei, inclusiv Infinicom Hub SRL (15.000 euro) și Credia Fintech SRL (50.000 lei).

Combinate, veniturile de la stat și privat depășesc 710.000 de lei anual. Dacă împărțim această sumă la zilele efective de muncă (aproximativ 252 zile lucrătoare pe an), rezultă că Andrei Gabriel Benghea Mălăieș câștigă aproximativ 2.817 lei pe zi.

Legături și colaborări în domeniul energetic

Benghea Mălăieș a colaborat cu mai mulţi antreprenori cunoscuţi din sectorul energetic și financiar, astfel:

* Parteneriate cu Tinmar Energy, companie controlată de antreprenorul Augustin Oancea;

* Colaborări cu Stelian Darie, fost director Luxten și implicat în ENOL Grup SA;

* Legături indirecte cu Silviu Lucian Boghiu, fost director general al Electrica SA, reținut de DNA și ulterior achitat.

În prezent, Iulius Dan Plaveti, președintele directoratului CEO, este superiorul direct al lui Benghea în managementul firmelor energetice dezvoltate în parteneriat cu Tinmar Energy.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
mediafax.ro
image
Florin Prunea, amintiri de colecție de la începuturile la Dinamo: „Îmi furau echipamentul și mă bătea tata acasă de mă rupea!”
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Cel mai periculos drum din România. 48 de morţi şi peste 600 de răniţi în 2025
observatornews.ro
image
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să faci cu cardul unei persoane decedate, chiar dacă e din familie. Ce prevede legea în astfel de cazuri
playtech.ro
image
Show total cu Marius Șumudică în Arabia Saudită. Și-a ieșit din minți și și-a certat secunzii chiar la marginea terenului! Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Rusia a început să se teamă de arme nucleare. Țările din Occident care au băgat spaima în Moscova
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Un bărbat victorios merge înainte cu brațele ridicate lângă o figură legată și îngenuncheată, străpunsă de o săgeată. Barca din dreapta ar putea semnifica dominația (© fotografie de M. Nour El-Din, desen de E. Kiesel)
Artă rupestră veche de 5.000 de ani înfățișează cucerirea brutală a Peninsulei Sinai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental

OK! Magazine

image
În spatele gratiilor! Fiul prințesei a fost arestat, sunt momente tulburi în Regat

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea