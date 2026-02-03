Cine este românul care încasează 11 venituri pe lună, câştigând 2.800 de lei pentru fiecare zi lucrătoare

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș reușește să cumuleze 11 surse de venit simultane, șase provenind din funcții în companii de stat și cinci din poziții în firme private, însumând anual peste 710.000 de lei.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, în vârstă de 45 de ani, este absolvent al Facultății de Administrare a Afacerilor din cadrul ASE și deține un master în Business Administration.

Cariera sa profesională combină experiența în consultanță internațională cu funcții executive în sectorul energetic și administrația publică. În primii ani ai carierei, a fost consultant la McKinsey & Company și Ernst & Young, iar între 2005 și 2007 a activat ca director de cabinet și consilier al ministrului Finanțelor Sebastian Vlădescu, poziție care i-a deschis accesul către multiple consilii de administrație ale companiilor la care statul era acționar.

Pe plan politic, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș se declară independent şi pare să nu aibă probleme să colaboreze nici cu PNL, nici cu PSD. Cu toate acestea, în anul 2020, a candidat la alegerile locale pentru un loc în Consiliul General al Municipiului București din partea Partidului Verde.

Funcțiile și veniturile din companiile de stat

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș este unul dintre românii cu cea mai mare prezență în conducerea societăților la care statul este acționar. În prezent, deține:

Trei funcții de membru în consilii de administrație:

* Nuclearelectrica (numit în noiembrie 2025);

* Romgaz (numit tot în noiembrie 2025), companie controlată de Ministerul Energiei;

* Rasirom SA (numit în decembrie 2025), aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații.

Trei funcții de director general la societăți rezultate din parteneriatul dintre Tinmar Energy și Complexul Energetic Oltenia, inclusiv:

* S Parc Fotovoltaic Turceni SA;

* S. Parc Fotovoltaic Rovinari SA;

* S. Parc Fotovoltaic Pinoasa SA;

* S. Parc Fotovoltaic Bohorelu SA;

* S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni SA.

Parcurile fotovoltaice și centrala în ciclu combinat pe gaz din Turceni, gestionate de Benghea Mălăieș, fac parte din programul de restructurare energetică a Complexului Energetic Oltenia. Deși firmele funcționează de trei ani, lucrările nu au început, însă structura managerială este remunerată. De exemplu, de la fiecare parc fotovoltaic, Benghea Mălăieș a încasat 31.093 lei/an, iar de la combinatul de la Turceni 108.819 lei/an, notează Libertatea.

Din pozițiile de conducere la stat, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș încasează anual peste 310.000 de lei, sumă care include indemnizațiile din consiliile de administrație și veniturile de director general.

De-a lungul carierei, a mai făcut parte din consiliile de administrație ale companiilor de stat Transelectrica (2010–2013), RADEF, Imprimeria Națională, Loteria Română, CFR Călători SA, Smart SA și Distribuție Energie Electrică România SA (2022–2024).

De asemenea, a ocupat poziții executive precum director general la Transelectrica (2012–2013) și director financiar la TAROM (2021).

Pe lângă activitatea în companiile de stat, Benghea Mălăieș deține cinci funcții în firme private, care îi aduc anual aproximativ 400.000 lei. Printre acestea:

* StanleyBet Capital SA – membru CA, domeniul pariuri și jocuri de noroc;

* S.A.I Capital Point SA (fosta Certinvest SA) – membru CA;

* Credia Fintech SRL – asociat majoritar, fondată împreună cu Stelian Darie, cu împrumuturi acordate firmei (50.000 lei);

* ABM Administrare Management SRL – administrator și asociat, dividende de 240.000 lei, asociată în WForce Technology SRL și Agroflug SRL;

* Infinicom Hub SRL – asociat între 2019–2021, cu împrumut de 15.000 euro, firma fiind ulterior preluată de frații Iulius Dan și Nicolae Dorin Plaveti.

Toate aceste date reies din declaraţia sa publică de avere din anul 2024, unde Andrei Gabriel Benghea Mălăieș menţionează, de asemenea, faptul că a împrumutat diverse firme și persoane fizice cu sume totale de aproximativ 1,3 milioane lei, inclusiv Infinicom Hub SRL (15.000 euro) și Credia Fintech SRL (50.000 lei).

Combinate, veniturile de la stat și privat depășesc 710.000 de lei anual. Dacă împărțim această sumă la zilele efective de muncă (aproximativ 252 zile lucrătoare pe an), rezultă că Andrei Gabriel Benghea Mălăieș câștigă aproximativ 2.817 lei pe zi.

Legături și colaborări în domeniul energetic

Benghea Mălăieș a colaborat cu mai mulţi antreprenori cunoscuţi din sectorul energetic și financiar, astfel:

* Parteneriate cu Tinmar Energy, companie controlată de antreprenorul Augustin Oancea;

* Colaborări cu Stelian Darie, fost director Luxten și implicat în ENOL Grup SA;

* Legături indirecte cu Silviu Lucian Boghiu, fost director general al Electrica SA, reținut de DNA și ulterior achitat.

În prezent, Iulius Dan Plaveti, președintele directoratului CEO, este superiorul direct al lui Benghea în managementul firmelor energetice dezvoltate în parteneriat cu Tinmar Energy.