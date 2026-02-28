search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Sărmășan forțează mâna celor de la CFR! Clubul riscă o depunctare masivă după scandalul cu impresarul suspendat pentru pariuri. Verdict dur de la TAS

Publicat:

CFR Cluj a urcat pe loc de play-off după șapte victorii consecutive în campionat, dar nu poate să se bucure în liniște de parcursul bun. Echipa lui Daniel Pancu riscă depunctarea în perioada următoare.

Ioan Varga, patron CFR Cluj Foto/Facebook
Ioan Varga, patron CFR Cluj Foto/Facebook

Motivul este legat de impresarul Cătălin Sărmășan, suspendat de FRF, în prezent, pentru implicare în pariuri, conform prosport.ro. Acesta are de primit o sumă importantă de la club, iar Comisia de Disciplină a FRF le-a dat celor de la CFR Cluj termen până pe 2 martie 2026 să rezolve situația, altfel riscă sancțiuni, inclusiv depunctarea.

Este vorba despre aproape 200.000 de euro

Cătălin Sărmășan a inițiat proceduri în fața instanțelor sportive după ce nu și-a primit aproape 200.000 de euro de la CFR Cluj, reprezentând comisionul său de 10% din transferul portarului Răzvan Sava către Udinese în 2024, când acesta a fost achiziționat de la echipa ardeleană.

Inițial, Sărmășan revendicase 241.062,50 euro, însă clubul clujean i-a plătit doar 48.212,50 euro, sumă echivalentă cu 10% din prima tranșă primită de CFR pentru transferul lui Sava. Plata către impresar a fost efectuată de CFR Cluj la 19 martie 2025, sub conducerea patronului Neluțu Varga.

TAS obligă CFR Cluj să achite datoria către Sărmășan

Cătălin Sărmășan a apelat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne pentru a-și recupera suma restantă de 192.850 de euro de la CFR Cluj.

Arbitrii TAS i-au dat câștig de cauză impresarului și au decis ca clubul clujean să plătească întreaga sumă, cu TVA inclus, precum și o penalitate suplimentară de 4.200 de euro, reprezentând costuri pentru neinformarea la timp a agentului. Decizia a fost comunicată pe 12 ianuarie 2026.

Ca urmare a acestei hotărâri, FRF a stabilit termenul limită pentru CFR Cluj, de a achita datoriile, până la 2 martie 2026. În caz contrar, clubul antrenat de Daniel Pancu riscă să fie sancționat cu două puncte, iar penalizările se vor aplica periodic până la achitarea completă a datoriei.

Anterior, la sfârșitul anului 2025, Sărmășan solicitase chiar intrarea în insolvență a clubului CFR Cluj. În prezent, după 28 de etape, ardelenii se află pe locul 5 în Superliga, cu un total de 47 de puncte.

loading Se încarcă comentariile...
