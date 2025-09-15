Inflația ar putea depăși 15% în noiembrie dacă se renunță la plafonarea adaosului la alimentele de bază. Avertismentul lui Adrian Câciu

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a declarat că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar putea împinge inflația la peste 15% în luna noiembrie. El a subliniat că, deocamdată, în coaliția de guvernare nu există o decizie oficială privind prelungirea acestei măsuri.

„N-am ajuns încă să discutăm. Era pregătită pentru ședința de coaliție de săptămâna aceasta, decizia privind prelungirea plafonării adaosului comercial la aceste alimente de bază. Vineri am avut o ieșire pe care n-am înțeles-o, a purtătoarei de cuvânt a guvernului, care a spus că e deja o decizie în coaliție, ceea ce este total fals și de aici avem acest tăvălug de reacții și ele sunt normale, pentru că atâta timp cât nu avem o astfel de decizie, nu cred că ar fi trebuit cineva să spună că s-a decis”, a spus Câciu, la Digi24.

El a adăugat că reacțiile apărute în spațiul public sunt firești, dar că „PSD nu va fi de acord să nu continue această măsură, iar în ceea ce privește declarațiile retailerilor, să știți că eu nu sunt de acord cu aceste afirmații”.

Fostul ministru a criticat și declarațiile retailerilor care pun pe seama dobânzilor creșterea prețurilor, subliniind că piața financiară este diferită de cea comercială și că „nu ar trebui folosite argumente false pentru a specula și a crește prețurile la raft”.

Potrivit acestuia, efectele eliminării plafonării ar fi resimțite puternic de populație.

„În doar două luni de zile, inflația a crescut cu 73,7%. Asta înseamnă diferența între 5,4 și 9,9. În septembrie oricum o să avem peste 10% inflația. Aici discutăm și de un alt aspect. Aceste produse de bază, chiar dacă sunt pentru persoanele vulnerabile, reprezintă volume foarte mari. Vă dați seama ce ar însemna ca impact asupra inflației generale, scumpirile acestor produse. Nu mai zic de buzunarul cetățeanului, care oricum este deja lovit de toate aceste creșteri de taxe”, a precizat Câciu.

El a reamintit că măsura actuală nu plafonează prețurile finale, ci doar adaosul comercial, limitat la 20%.

„Eu cred că adaosul comercial, pentru oricine știe o fărâmă de economie, înseamnă ceea ce este peste costuri. Adică este ceea ce ar câștiga comerciantul din tranzacționare unui produs”, a explicat fostul ministru.

Adrian Câciu a avertizat că renunțarea la această măsură ar putea duce la peste 15% inflație în noiembrie.