Clădire din Centrul Vechi scoasă la vânzare pentru 3 milioane de euro. Legătura pe care o are cu Mihai Eminescu

În inima Centrului Vechi din București, clădirea fostului Hotel Kiriazi, unde își petrecea timpul și poetul Mihai Eminescu, își caută un nou proprietar. Ridicat în 1882, hotelul, acum degradat, este scos la vânzare pentru 3 milioane de euro, oferind 50 de camere și peste 1.000 de metri pătrați de teren, dar și o filă autentică din istoria capitalei.

Hotelul se află la colțul străzilor Blănari și Băcani, lipit de celebrul Hanul cu Tei, și reprezintă unul dintre reperele istorice ale cartierului Lipscani. Astăzi, clădirea prezintă urmele trecerii timpului: tencuiala cade, ferestrele sunt sparte, iar curtea interioară, odinioară plină de pași și voci, este acum pustie.

Construit de doctorul G. Kiriazi, un personaj influent al epocii, hotelul a fost ridicat pe locul fostului Han al lui Zamfir, proprietate care a trecut ulterior în posesia Mănăstirii Sărindar până la secularizarea averilor mănăstirești din 1863. Kiriazi a cumpărat succesiv terenurile și, între 1882 și 1884, a ridicat un hotel elegant, cu fațade decorate și ferestre înalte, păstrând tipologia hanului urban: camerele și locuințele temporare pentru călători organizate în jurul unei curți interioare protejate.

Centrul cultural și social al Bucureștiului

Hotelul Kiriazi a devenit rapid un punct de referință al capitalei. La parter și subsol funcționau prăvălii și spații comerciale, iar la etaje camere pentru oaspeți și locuințe temporare. În incintă se afla Birtul Ștefănescu, un loc boem frecventat de Mihai Eminescu, iar în clădire și-a avut sediul ziarul „Voința Națională”, publicație influentă a vremii. Pereții hotelului au asistat la dezbateri politice, conspirații literare și ambiții burgheze, transformând clădirea într-un adevărat centru cultural și social al epocii.

De la glorie la degradare

Odată cu naționalizarea din 1950, Hotelul Kiriazi și-a pierdut identitatea. Camerele au fost recompartimentate, fațadele au suferit degradări, iar intervențiile insuficiente au șters detaliile originale ale construcției. Astăzi, clădirea este clasificată ca monument istoric, grupa B, însă restaurarea ei necesită lucrări ample și costisitoare. Specialiștii în patrimoniu susțin că autenticitatea și poziția excepțională în Centrul Vechi îi conferă un potențial imobiliar și cultural rar.

Povești dramatice din trecut

Hotelul poartă și amintiri mai puțin fericite. În 1931, o tânără, Teodora Iosif, a încercat să se sinucidă aruncându-se de la etajul II, fiind transportată ulterior la Spitalul Colțea cu răni grave. În 1940, o altă tânără a fost găsită aproape moartă în camera sa după ce luase o cantitate mare de tinctură de iod, în urma unui abuz. Astfel de întâmplări tragice subliniază că Hotelul Kiriazi a fost martor la viața tumultoasă și plină de contraste a Bucureștiului de altădată.

O bijuterie arhitecturală în așteptarea unui nou destin

Într-o piață imobiliară în care Centrul Vechi devine tot mai dens și comercial, Hotelul Kiriazi reprezintă o oportunitate rară: restaurarea unui monument istoric cu valoare culturală și arhitecturală semnificativă, în inima unui cartier cu potențial turistic și cultural imens.

Vechiul hotel stă ca mărturie a unui București elegant și cosmopolit, așteptând ca cineva să-i redea strălucirea de altădată.