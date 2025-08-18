Marius Budăi îi cere lui Ilie Bolojan să nu „dramatizeze” situația în care se află România și vine cu lecții despre ce să le spună românilor

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi a transmis luni, 18 august, un mesaj în care îi cere premierului Ilie Bolojan să nu „dramatizeze” situația în care se află România și îl învață cum ar trebui să comunice cu românii.

«Incapacitate de plată», «Recesiune», «Nenorocire»… Sugerez o altfel de atitudine în public a unui om de stat responsabil, care recunoaște problema, dar nu o dramatizează”, a scris Budăi pe Facebook.

„Calm, autoritate și încredere”

Potrivit fostului ministru, „un om de stat responsabil” le oferă românilor „un plan concret de măsuri, anunță colaborare transparentă cu instituțiile internaționale, transmite calm, autoritate și încredere”.

Budăi publică și o mostră de discurs liniștitor pentru români, pe criteriile sale, în care afirmă că „suntem într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere”.

„România nu este în pericol de incapacitate de plată, iar Guvernul își respectă toate angajamentele”

Budăi publică și o mostră de dialog - pe criteriile sale - cu românii, în care afirmă că „suntem într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere”:

„Dragi cetățeni români,

România, ca multe alte state europene și nu numai, se confruntă cu o perioadă economică dificilă, în care presiunile asupra bugetului sunt reale. Deficitul bugetar a crescut, iar dobânzile de finanțare sunt la niveluri mai ridicate decât ne-am dori. Suntem într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere. Avem resurse, parteneri și voința de a redresa direcția.

Suntem conștienți de aceste provocări și nu le minimalizăm. Tocmai de aceea, guvernul lucrează deja la un plan de măsuri fiscale și administrative care va fi aplicat în mai multe etape și va asigura sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung.

Vom reduce cheltuielile ineficiente, vom crește gradul de colectare a taxelor și vom simplifica sistemul fiscal pentru a încuraja investițiile și dezvoltarea economică.

În paralel, continuăm dialogul strâns cu partenerii noștri europeni și cu instituțiile financiare internaționale pentru a garanta stabilitatea financiară a țării.

Vreau să fiți siguri de un lucru: România nu este în pericol de incapacitate de plată, iar Guvernul își respectă toate angajamentele interne și internaționale. Acționăm cu prudență, transparență și responsabilitate.

Avem încredere în capacitatea noastră de a stabiliza economia și de a pune România pe o traiectorie fiscală sănătoasă. Vom comunica constant și onest cu cetățenii, pentru că doar împreună putem trece peste această perioadă.

Vă mulțumesc!”, a scris Budăi în exemplul său de mesaj pentru români.