Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Ce măsuri iau dezvoltatorii imobiliari și românii după tragedia din Rahova

Publicat:

În contextul îngrijorărilor publice crescute după tragicul incident din Rahova, un cunoscut dezvoltator care construiește locuințe special destinate închirierii a anunțat că a finalizat inspecțiile în toate clădirile rezidențiale pe care le deține și administrează.

Bloc de apartamente
Un dezvoltator imobiliar a finalizat inspecții extinse ale instalațiilor de gaz. Foto We Rent

Reprezentanții companiei subliniază că această acțiune nu a fost o reacție, ci o inițiativă planificată, demarată cu mult înainte de producerea tragediei.

Demarasem deja această campanie cu săptămâni înainte de incidentul din Rahova. Face parte din strategia noastră de siguranță pe termen lung și am investit zeci de mii de euro în infrastructura clădirilor și spațiile comune, astfel încât fiecare apartament să fie verificat individual. Am înlocuit sau reparat senzorii de gaz, electrovanele și alte componente esențiale pentru buna funcționare”, a declarat Antoaneta Gheorghe, manager mentenanță We Rent.

Potrivit acesteia, suprapunerea în timp este pur întâmplătoare: „Începuserăm deja procesul de inspecție înainte de tragedie. Campania făcea parte din planul nostru intern de siguranță și fusese deja bugetată și programată”.

Întrebată ce a presupus concret această campanie, Antoaneta Gheorghe a explicat că echipele tehnice au verificat fiecare instalație de gaze din portofoliu—apartament cu apartament. „Am testat toți senzorii, robineții de siguranță și sistemele de ventilație. Orice componentă care nu corespundea standardelor a fost reparată sau înlocuită pe loc. Toate intervențiile au fost documentate și comunicate transparent chiriașilor”, a adăugat ea.

În ce privește investiția în această acțiune, reprezentanta companiei a afirmat că s-au cheltuit deja zeci de mii de euro, în special în infrastructura clădirilor și spațiile comune, pentru a asigura funcționarea optimă și siguranța instalațiilor. „Fiecare apartament a fost verificat individual, iar intervențiile au inclus înlocuirea senzorilor de gaz, a electrovanelor și a altor componente esențiale”, a precizat ea, adăugând că aceste inspecții vor fi continuate periodic și preventiv. „De asemenea, explorăm soluții de monitorizare inteligentă, cu alerte în timp real. Scopul nostru este să prevenim riscurile, nu doar să reacționăm la ele”, a spus Antoaneta Gheorghe.

Numărul asigurărilor a crescut după explozia din Rahova

De altfel, potrivit unor date recente, imediat după explozia din Rahova românii au încheiat polițe de asigurări pentru case. 

Portofoliul PAID, asigurătorul care emite polițe obligatorii pentru locuințe, a cunoscut o creștere puternică a vânzărilor după explozia blocului de locuințe din cartierul bucureștean Rahova.

Datele analizate relevă că, din 23 octombrie, portofoliul asigurătorului a crescut timp de 6 zile, până pe 29 octombrie. Este vorba de un avans de peste 16.000 polițe, la aproape 2,33 milioane de contracte.

Astfel, numărul polițelor vândute după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova a crescut cu 60% chiar în ziua tragediei, comparativ cu media zilnică din ultima lună, transmite Allianz-Țiriac Asigurări.

Și Groupama, liderul pieței de profil, a constatat în ultimul timp un interes în creștere pentru asigurările de locuințe, după explozie, dar susține că este prematur să fie trasă o concluzie în acest sens.

