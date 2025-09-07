Deputatul PNL Alexandru Muraru: „Am decis să nu particip la moţiunea de cenzură a partidului de sorginte infracțională, coordonat și finanțat de Kremlin”

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a explicat motivul pentru care a ales să nu participe la dezbaterile moţiunilor de cenzură iniţiate de AUR împotriva Guvernului Bolojan.

„Am decis să nu particip la moţiunea de cenzură a partidului de sorginte infracţională, coordonat şi finanţat de Kremlin. Nu voi face niciodată jocul celor care luptă împotriva României, a reformelor şi a sistemului democratic. La fel am procedat în luna iulie, când am anunţat conducerea PNL şi am explicat că nu legitimez o asemenea cacealma, anume o moţiune de cenzură propusă de un partid antiromânesc care se comportă ca un grup infracţional organizat”, a scris pe Facebook deputatul PNL, Alexandru Muraru.

El consideră că AUR, prin moţiunile pe bandă rulantă, se poziţionează de partea anti-reformei.

Potrivit lui Muraru, cei de la AUR încearcă să blocheze schimbările de care statul român are nevoie, respectiv eliminarea privilegiilor, limitarea risipei, întărirea instituţiilor şi modernizarea guvernanţei companiilor de stat.

”AUR vrea un stat slab, ineficient şi clientelar, pe care să-l poată ataca la nesfârşit, în loc să-l repare. Voi vota şi voi acţiona mereu pentru reforme, corectitudine şi modernizarea statului, fie că vorbim de companiile de stat, de sănătate şi în toate domeniile unde România are nevoie să recupereze decalaje. În schimb, nu voi legitima blocajul, minciuna şi privilegiile”, a adăugat liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, duminică, în ședință comună, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură ale Opoziției depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.