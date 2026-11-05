Deputatul Ionuț Stroe revine pe tema fotografiei de la manichiură. „Am fost ținta unui linșaj mediatic”

După ce a fost fotografiat la manichiură, deputatul PNL Ionuț Stroe a oferit explicații diferite în ceea ce privește prezența sa în Parlament, miercuri, 4 noiembrie.

Ionuț Stroe la manichiură Foto: Foro: Gândul

Deputatul PNL Ionuț Stroe a revenit joi cu noi explicații după ce a fost fotografiat miercuri dimineață la un salon de manichiură din București. Parlamentarul susține că imaginile au fost realizate în afara programului de lucru și că a participat la ședința de plen a Camerei Deputaților, dar recunoaște că a ajuns cu 12 minute întârziere.

„M-am dus la ora 09.00 dimineața, la ora 09.30 am fost în Parlament”, a afirmat deputatul PNL.

Joi, într-o postare pe Facebook, parlamentarul a prezentat o cronologie mai detaliată. Potrivit acestuia, fotografiile au fost făcute în jurul orei 09.25, ședința de plen a început la 10.04, iar el și-a înregistrat prezența la ora 10.16.

„Momentul din poze este în afara programului de lucru. Am participat la plen și la toate activitățile parlamentare de ieri cu o întârziere de 12 minute”, a scris Stroe.

În aceeași postare, Ionuț Stroe acuză presa că a prezentat în mod fals absența sa de la ședința de plen.

„Ieri am fost ținta unui linșaj mediatic. Câteva site-uri și televiziuni au difuzat fotografii cu mine, susținând că aș fi «chiulit» de la Parlament, cele mai multe fără să îmi fi cerut un punct de vedere înainte de publicare”, a scris liberalul.

Stroe susține că fotografiile au fost realizate de un senator AUR și că există înregistrări video care ar demonstra acest lucru.

Deputatul a anunțat că a solicitat secretarului general al Camerei Deputaților informațiile oficiale privind ora intrării sale în Parlament, momentul înregistrării prezenței și orele la care a participat la voturile din plen.

El a promis că va face publice documentele după ce le va primi.

Ionuț Stroe amenință presa cu acțiuni în instanță

Joi, într-o nouă intervenție la Antena 3 CNN, deputatul PNL a anunțat că intenționează să îi dea în judecată pe cei care au realizat și distribuit fotografiile.

„Voi acționa în instanță pe toți cei care promovează imagini defăimătoare și minciuni. Mă voi adresa atât organelor de cercetare, cât și instanțelor, pentru a identifica persoana care a făcut poza și care m-a privit în ochi”, a declarat Stroe, potrivit sursei citate.

Parlamentarul susține că fotografiile au fost făcute fără acordul său și a precizat că a discutat deja cu avocații.

„Există răspundere pentru aceste fotografii, modul cum au fost făcute, fără consimțământul meu. Există răspundere pentru promovarea și defăimarea persoanelor publice”, a mai spus deputatul.

În postarea de pe Facebook, Stroe și-a reiterat intenția de a sesiza autoritățile. „Transmit public că mă voi adresa organelor competente în privința tuturor celor care au produs, interpretat și distribuit aceste imagini”, a transmis liberalul.

Deputatul PNL Ionuț Stroe, fost purtător de cuvânt al partidului, a fost surprins miercuri, 4 noiembrie, de jurnaliștii Gândul într-un salon de cosmetică, în timpul programului de plen al Camerei Deputaților. Contactat de „Adevărul”, liberalul susține că informațiile au fost „deformate”.

În ceea ce privește vizita la salonul de cosmetică, Ionuț Stroe a invocat dreptul fiecărei persoane de a decide cum și când se ocupă de propria igienă personală.

Ionuț Stroe este deputat PNL de București și președintele Delegației României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). A fost ministru al Tineretului și Sportului în perioada 4 noiembrie 2019 – 25 noiembrie 2021.

Din 2009, cu o întrerupere între 2020 și 2021, face parte din delegația României la APCE. În 2017, a fost ales președinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Durabilă.

În 2021, pe când era ministru al Sportului, Ionuț Străe a apărut într-o intervenție televizată în chiloți.

Momentul s-a viralizat în mediul online, iar Ionuţ Stroe a încercat să glumească pe seama situaţiei printr-o postare pe Facebook: „Duminică dimineaţă, acasă, ţinutele sunt mai „sportive”, chiar şi atunci când dau interviuri 😁 #nofilter

(n-am o problemă că am devenit viral şi ştiu că toţi care vor sări să critice poartă pantaloni de ski şi pantofi acasă)“.