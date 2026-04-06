PSD ar renunța să dea viitorul premier în 2027 dacă PNL îl schimbă pe Bolojan. Europarlamentar: „Niciun liberal nu va accepta”

Partidul Social Democrat (PSD) vrea modificarea protocolului de guvernare și este dispus să renunțe la funcția de prim-ministru, pe care ar urma să o preia în 2027, dacă PNL acceptă înlocuirea premierului Ilie Bolojan, au declarat surse politice pentru Știrile ProTV.

Pnainte de finalizarea consultărilor interne privind menținerea PSD la guvernare, liderii social-democrați vor să renegocieze acordul cu partenerii de coaliție, potrivit surselor.

Principala condiție ar fi schimbarea actualului premier liberal.

Tensiunile din coaliție au crescut chiar și după adoptarea bugetului, Ilie Bolojan afirmând recent că nu exclude varianta unui guvern minoritar, fără sprijinul PSD.

„În situația în care s-ar ajunge la o criză politică, România a funcționat și cu guverne minoritare. Sper să nu ajungem acolo, pentru că nu am putea rezolva problemele pe care le avem. Nu cred că este bine pentru România, dar este posibil”, a declarat premierul vineri.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis că actuala formulă de guvernare nu poate continua fără schimbări majore, inclusiv la nivelul conducerii Executivului. În lipsa unor ajustări, PSD ar putea să își retragă miniștrii și să treacă în opoziție, ceea ce ar duce automat la pierderea majorității parlamentare.

Sursele politice citate de Pro TV susțin că, după votul intern programat pe 20 aprilie, social-democrații ar putea acorda premierului un ultimatum de 72 de ore pentru a demisiona.

Virgil Popescu: „Niciun liberal nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că PSD se îndepărtează tot mai mult de colaborarea cu liberalii și se apropie de ruperea coaliției de guvernare, principalul motiv fiind opoziția social-democraților față de premierul Ilie Bolojan.

Popescu subliniază însă că liberalii nu vor accepta ca PSD să impună schimbarea unui premier propus de PNL.

„Observ că, din declarație în declarație, Partidul Social Democrat merge spre o zonă din care nu se mai poate întoarce. Mi se pare că este foarte aproape, dacă nu chiar a depășit linia de neîntoarcere în coaliție. Și atunci mă întreb ce vor face în 20 aprilie”, a declarat liberalul într-un interviu pentru Terra Sat, postat pe pagina sa de Facebook.

Virgil Popescu a comentat și consultările interne derulate de PSD, inclusiv întâlnirile lui Sorin Grindeanu cu organizațiile regionale ale partidului.

„Am înțeles că mai sunt de consultat două regionale, cele din Nord-Vest, și le vor consulta după Paște. Avem o perioadă de respiro în consultări în cele două săptămâni până la Paște. Dar ce vor face după aceea? Eu văd clar că se îndreaptă spre ideea că nu îl mai vor pe Bolojan”, a spus Popescu.

Europarlamentarul a subliniat că, indiferent de poziționările interne față de Ilie Bolojan, liberalii nu vor accepta ca PSD să decidă schimbarea premierului sau a președintelui PNL.



„Niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca Partidul Social Democrat să-i schimbe premierul și eventual și președintele”, a mai afirmat Virgil Popescu.