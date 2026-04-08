În contextul tensiunilor politice anunțate după sărbători, întrebarea dacă PSD ar putea ieși de la guvernare naște câteva semne de întrebare: PSD încotro? Dincolo de retorică, realitatea parlamentară și calculele de putere indică însă că o astfel de mișcare este puțin probabilă și, mai ales, riscantă pentru social-democrați, spun analiștii. Dar chiar și opoziția este vehement împotriva acestei idei.

Adevarul.ro a stat de vorbă cu analistul Cristian Andrei și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, despre o posibilă nouă matematică parlamentară care ar aduce avantaje în cazul unei retrageri de la guvernare.

Întrebarea centrală este câtă influență reală ar mai avea partidul în opoziție și cum s-ar repoziționa raportul de forțe în Parlament.

„Un PSD intrat în opoziție ar ajunge în umbra AUR în acest moment, un AUR care are inițiativa în plan politic și are și susținere publică mare, e mai credibil ca partid de opoziție.

De aceea, nu consider că PSD ia în calcul, în mod real, intrarea în opoziție. Planul PSD nu este de intrare în opoziție, ci să aibă și mai multă putere în Guvern. Cine din PSD vrea în opoziție vrea de fapt, printre rânduri, capul lui Grindeanu, vrea să-l împingă în gol.

Dacă facem un pic de zoom-out, suntem într-o perioadă în care PSD încearcă să revină numărul 1 în politică, după ce a fost sancționat la vot în 2024 și 2025, a pierdut prezidențialele, a ajuns la un scor istoric de mic și realist vorbind NU mai poate face majorități și decide de unul singur guvernări. Miza PSD este ca, prin jocuri și tatonări, să dea sentimentul că el este partidul cel mai tare și singurul jucător major", spune analistul Cristian Andrei.

Nici liderul AUR nu pare să îmbrățișeze ideea unei opoziții unite.

„Noi avem propria noastră strategie, propria noastră opțiune care este, repet, de a nu face niciun fel de coaliție, înțelegere sau alianță cu vreunul din partidele actualei guvernări până la alegeri. Pe termen lung, fie că sunt alegeri anticipate, fie că sunt alegeri la termen, nu vom intra în nicio coaliție cu vreunul din aceste partide. Primul conflict imediat este legat de cota de TVA.

Toate măsurile despre care vorbim sunt în plan economic. Vorbim de cota de TVA standard și redusă, vorbim de aplicarea indexării pensiilor, vorbim de interzicerea deductibilității fiscale a tuturor operațiunilor de optimizare și renunțarea la decarbonarea energiei. Soluția, zicem noi, este un sistem dinamic de reducere a cotei de TVA aplicabile.”, arată Peiu.

AUR ar fi „vioara întâi”

La întrebarea: cine ar domina opoziția, cele două opinii se suprapun. Asumarea istoriei unui partid de stânga clasic nu face parte din realitatea românească în 2026.

„Dacă vorbim de AUR alături de PSD în opoziție, AUR ar fi “vioara întâi” și ar impune termenii negocierilor, de la legi până la moțiuni simple sau de cenzură. AUR nu are motive să lase PSD să se desfășoare și să ocupe acest loc confortabil din opoziție, din care AUR se pregătește deja să câștige detașat următoarele alegeri. PSD ar putea avea de partea sa doar experiența și susținerea unei părți din mass-media, dar este un brand foarte erodat și ar putea convinge greu că este „adevărata” opoziție.”, spune Cristian Andrei.

Chiar în fața unei situații care ar putea să fie interpretată ca avantajoasă, Petrișor Peiu spune că AUR nu acceptă un astfel de compromis, chiar în situația în care PSD s-ar găsi fără aliați.

„De ce să fie decisivă? Nu înseamnă că noi trebuie să ne sacrificăm și să facem ceva în favoarea unui alt partid. Noi avem propria noastră strategie și propriul nostru drum politic.”

În contextul în care adoptarea unei legi poate dura și 8-10 ani, care mai este avantajul de a fi în opoziție, dincolo de imaginea publică lipsită de povara responsabilității?

„Pentru PSD nu există miza opoziției. Nu au ce obține aici, în această formulă. Repet, scopul lor e doar mai mult de putere și azi, nu peste ani de zile. Singurul lucru care ar fi avut sens, din punct de vedere al opoziției, era dacă PSD trecea complet pentru un ciclu electoral în opoziție și ar fi făcut o reformă și reașezare internă, cu lideri și garnituri noi de specialiști, cu un nou limbaj, cu obiective socio-economice noi, cu asumarea unor erori din trecut și un refresh general. Dar tocmai asta lipsește la PSD, care-și perpetuează aceeași generație erodată și neconvingătoare de lideri de aproximativ 10 ani de zile, încă din timpul lui Liviu Dragnea.”, spune Cristian Andrei.

Cum funcționează acum opoziția?

Nici AUR nu vede un avantaj în a fi în opoziție, dar și la nivel de inițiativă consideră că demersurile contează.

„Suntem consultați în proceduri pe care nu poate să le ocolească nimeni, dar nu a fost niciun fel de colaborare (cu PSD, n.r). Șansele adoptării unei legi inițiate de AUR sunt de 10%. Orice parlamentar de opoziție are dreptul să depună orice inițiativă legislativă dorește. Doar că șansele de acceptare sunt foarte mici. Inclusiv eu am depus inițiative legislative, au fost respinse de către putere, după care guvernul le-a aprobat prin ordonanță de urgență.”

Petrișor Peiu spune însă că mizele rămânerii la guvernare sunt prea mari pentru ca PSD să se alăture opoziției.

„Trebuie să vă gândiți că PSD-ul nu cred că își propune să nu fie în guvern atunci când se împartă șefiile serviciilor de informații respectiva parchetelor. Deci cred că PSD-ul nu va vrea să stea deoparte atunci când se numesc șefii serviciilor de informații, șefii parchetelor. Să nu fim naivi.”

„PSD din opoziție – imaginea și păstrarea unor oameni în sistem"

Ce instrumente concrete are PSD în opoziție: poate bloca efectiv proiecte sau doar încetinește procesele? În contextul în care AUR nu se raliază alternativa nu este una îmbucurătoare.

„Câtă vreme rămânem într-o logică de coaliție sau majoritate măcar pro-europeană, PSD este esențial la vot. Chiar și cu un guvern minoritar, PSD ar rămâne principalul partener de negociere pentru ceilalți, pentru a trece măsurile importante la vot. Însă cu siguranță, într-un astfel de scenariu, am avea o guvernare doar de avarie și ne putem lua la revedere de la reforme curajoase în statul român. Tentația populismului este uriașă și aproape de nescăpat pentru majoritatea partidelor, iar PSD va merge în direcția asta, mai ales în opoziție", spune analistul Cristian Andrei.

Acesta susține că nu este sustenabil pe termen mediu pentru un partid mare să stea în opoziție fără perspective clare de revenire la guvernare.

„Cu PSD în opoziție am avea o guvernare de avarie, fără ambiții cine știe ce și cu multe scandaluri și retorică de cancan. În lipsa unor alternative, PSD ar rămâne cel cu care trebuie permanent negociat, fie că e-n guvern sau în afară. Dar cam asta ar fi cam tot ce ar obține PSD din opoziție – imaginea și păstrarea unor oameni în sistem."

Cum se schimbă raportul de forțe în Parlament dacă PSD alege să iasă din jocul guvernamental? Cine câștigă cel mai mult?

„Principalul câștigător politic ar fi AUR care, din opoziție, ar deveni și mai vocal și mai percutant, cu șansa să normalizeze discursul său de opoziție, să-l facă și mai acceptabil și să arate că PSD este de fapt oportunist și colaborează pe la spate cu guvernul. În rest am avea doar un Guvern slab și partide care se târâie până-n 2028, la alegeri. Dincolo, la putere, e greu să-ți imaginezi un premier minoritar care să facă față și să câștige din lupta cu o opoziție atât de mare în Parlament – mai degrabă ar arăta ca un premier de sacrificiu cu multe bune intenții și atât.", spune analistul.

Există riscul ca PSD să piardă din influență instituțională (numiri, control, rețele) sau administrațiile locale sunt puterea reală? Poate PSD forța alegeri anticipate în mod realist sau matematica parlamentară face acest scenariu improbabil?

„În primul rând, un PSD care stă departe de putere mult timp va risca să-și piardă din primari, care vor fi tentanți să fugă la AUR. Apoi, dacă PSD va susține oficial sau punctual un guvern minoritar, atunci prima condiție va fi să nu piardă din algoritmul funcțiilor din sistem și să nu se treacă la alegeri în două tururi pentru primari. Altfel, este ceva extrem de improbabil azi un guvern care să aibă majoritate fără PSD și care să aibă și puterea să scoată oamenii numiți de pe poziții.

Cât privește alegerile anticipate ar duce azi la un dezastru electoral pentru PSD, care ar ajunge la un scor de partid balama."

Pe termen lung, o astfel de retragere ar consolida partidul sau ar accelera pierderea de relevanță?

„Astăzi – o intrare în opoziție totală și reală 100% a PSD, fără susținere pentru guverne minoritare, cu o reformă internă și schimbare de generații – singura variantă de opoziție pe termen mai lung – e un lux imposibil pentru PSD, e ceva irealizabil. PSD e condamnat să se agațe de putere și să dea senzația că e în control, chiar dacă nu mai este cazul și își joacă puținele cărți pe care le mai are", a concluzionat Cristian Andrei.