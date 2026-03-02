Decizii majore în PNL: Plan de evacuare pentru românii din zonele de conflict și ultimele detalii despre „bugetul echilibrat” | Surse

În ședința Biroului Politic Național (BPN) de astăzi, PNL a abordat validarea ministrului Educației, situația românilor blocați în zonele de conflict și pregătirea bugetului pe 2026. Potrivit surselor Adevărul, liderii partidului au subliniat nevoia de colaborare cu companiile aeriene și de echilibru financiar.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat importanța colaborării cu companiile aeriene pentru a sprijini românii aflați în zonele de conflict. „Prioritatea noastră este să colaborăm cu companiile aeriene, astfel încât să evacuăm românii din zonele cu probleme. Azi au avut loc discuții între ministrul Transporturilor și companiile aeriene, în așa fel încât să vedem care sunt problemele. Ne concentrăm pe transferul cu prioritate al copiilor și al persoanelor cu probleme de sănătate”, a explicat Bolojan, potrivit surselor Adevărul.

Buget echilibrat și investiții susținute

Discuțiile din cadrul ședinței au vizat și pregătirea bugetului pe 2026. „Împreună cu domnul ministru Nazare am avut ca principal obiectiv să avem un buget echilibrat, bazat pe date corecte, venituri care nu sunt supradimensionate, cheltuieli care nu sunt subdimensionate, astfel încât să evităm situațiile din anii trecuți în care se începea cu un buget care arăta bine, iar în final arăta rău. Nu ne mai putem permite acest model. Bugetul e 99% pregătit. Am avut și azi o rundă de discuții. A rămas ca miercuri dimineață să avem o nouă întâlnire”, a adăugat Bolojan.

El a mai subliniat că o prioritate majoră rămâne reducerea deficitului și creșterea bugetului pentru investiții. „Discuțiile au fost legate de proiecte finanțate din bugetul național. O altă discuție a fost legată de transferurile către bugetele locale. Am discutat, în mare, că indiferent de ce se propune, la finalul alocării, veniturile autorităților locale să fie, pentru toate localitățile, mai mari decât anul trecut”, a precizat liderul liberal.

Ministrul Nazare: măsuri pentru creșterea economiei și protecția socială

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că fără măsurile luate încă din 2025, construcția bugetului pe 6,2% ar fi fost imposibilă. „Măsurile au efecte și ne ajută să construim bugetul azi. Prioritatea o reprezintă PNRR: sumele cresc semnificativ. Peste 22 mld. lei în plus față de anul trecut”, a spus ministrul.

El a precizat că în buget au fost incluse măsuri pentru creșterea economiei și cofinanțări pentru mai multe ministere. În ceea ce privește pachetul social solicitat de PSD, Nazare a menționat că s-a acomodat o sumă rezonabilă, similară cu cea de anul trecut, pentru pensiile persoanelor vulnerabile, urmând ca miercuri să fie luată o decizie finală.

Referitor la investițiile naționale, ministrul a subliniat că sunt alocate fonduri importante pentru proiectele PNRR și pentru împrumuturile UAT-urilor. Bugetul este estimat să fie aprobat săptămâna viitoare în Guvern și transmis spre Parlament.